Cum poti sa profiti de bonusurile din casinouri

Unul dintre principalele avantaje pe care jucatorii le obtin atunci cand se inscriu la cazinourile de pe internet este reprezentat de ofertele bonus. O astfel de oferta iti este de mare folos, deoarece iti va aduce bani in plus pe langa cei de care dispui initial.

Cu toate acestea insa majoritatea jucatorilor nu stiu sa profite de bonusurile oferite de cazinouri. Tocmai din acest motiv m-am gandit sa scriu acest articol, in cadrul caruia iti voi prezenta cateva sfaturi utile. Respectandu-le si bineinteles avand si ceva noroc poti ajunge sa inregistrezi castiguri frumoase.

Se pot face bani din bonusurile din casinouri?

Asa cum spuneam si mai sus cei mai multi dintre jucatorii la cazino joaca haotic, fara sa respecte niciun fel de regula si este normal sa piarda pana la urma aproape toti banii.

Totusi sunt si cazuri in care poti castiga, iar acest lucru depinde foarte mult de atitutinea ta fata de jocurile de noroc (trebuie sa le vezi ca pe o metoda de distractie, nu una de imbogatire peste noapte) si de deciziile pe care le iei.

Dupa cum probabil stii deja, aproape fiecare bonus la cazino implica anumite conditii de rulaj, iar aici este problema pe care o intampina majoritatea jucatorilor. Desi aceste cerinte de joc nu sunt deloc exagerate si pot fi indeplinite usor, lipsa unui plan de joc bine stabilit conduce de cele mai multe ori la pierderea bugetului.

Tocmai din acest motiv cel mai bun sfat pe care ti-l pot da atunci cand vrei sa profiti de un bonus cazino este sa iti faci un plan de joc. In functie de cati bani bonus ai primit si de timpul pe care il ai la dispozitie pentru efectuarea rulajului poti sa faci un calcul simplu.

Astfel obtii o suma zilnica pe care trebuie sa o rulezi. Vei sti exact cat trebuie sa joci in fiecare zi astfel incat la incheierea perioadei promotionale sa duci la bun sfarsit fara nicio problema conditiile impuse si sa transformi banii bonus in bani reali.

O alta idee buna de care poti tine cont pentru a transforma bonusul in profit este aceea de a alege sloturile cu cele mai mari rate de plata. Pe internet poti vedea exact care este rata de plata pentru fiecare joc in parte, astfel ca le poti accesa doar pe cele mai profitabile. Multe dintre jocurile cu pacanele ofera un payout de 95% si chiar mai mult, astfel ca ai de unde alege.

Ce bonusuri ofera cazinourile online?

In momentul de fata pe internet vei intalni fel si fel de oferte bonus la cazino (multe dintre ele fiind asemanatoare si pentru pariurile sportive online). Iata in lista de mai jos principalele tipuri de bonusuri oferite:

Bonus fara depunere

Bonus procent din suma depusa

Bonus cu rotiri gratis

Bineinteles ca ofertele bonus fara depozit sunt cele mai apreciate. Totusi ele se intalnesc ceva mai rar si in plus in urma lor nu vei obtine cine stie ce profit. Cu toate acestea, daca nu ai deloc bani pentru jocurile de noroc bonusurile fara depunere sunt de mare ajutor.

In plus, prin intermediul unei astfel de oferte te poti familiariza cu jocurile de noroc online, daca nu le-ai mai accesat pana acum. Ulterior, cand vei depune bani vei porni din start cu un mic avantaj.

Aproape toate site-urile licentiate de jocuri online ofera bonus de tip procent din suma depusa. Acest tip de oferta se poate oferi doar la prima depunere, dar exista si multe situatii in care primesti bonus si la urmatoarele depozite.

Valoarea procentuala a bonusului difera de la operator la operator. Cei mai multi ofera bonus 100%, adica dublarea depunerii, dar sunt si cazuri in care poti obtine un bonus chiar si mai mare, de pana la 200%.

Nu in ultimul rand exista si bonusuri cu invartiri gratuite. Aceste oferte iti aduc un anumit numar de rotiri gratis la jocurile cu pacanele. Numarul de runde primite poate fi standard sau poate diferi in functie de suma pe care o depui.

Bineinteles ca cele 3 tipuri de bonusuri pe care ti le-am prezentat pot fi incluse intr-un pachet de bonusuri. Exista suficiente site-uri care includ toate cele 3 tipuri de oferte, iar majoritatea operatorilor din prezent ofera un pachet bonus compus din rotiri gratis si procent din suma depozitata.

Cum alegi bonusul care ti se potriveste?

Evident ca bonusurile fara depunere sunt potrivite pentru toata lumea. Riscul din partea ta este zero, astfel ca trebuie neaparat sa profiti de aceste oferte, iar cu putin noroc si inspiratie poti obtine profit fara sa scoti vreun ban din buzunar.

In ceea ce priveste bonusurile la depunere fiecare jucator ar trebui sa aleaga pe cel care i se potriveste cel mai bine.

O oferta bonus ar trebui sa o alegi in primul rand in functie de bugetul de care dispui. Daca nu ai o banca de start foarte mare ar fi bine sa te indrepti catre bonusurile care iti ofera si rotiri gratuite, deoarece prin intermediul acestora ai sansa sa obtii castiguri frumoase.

Daca insa dispui de un buget mai consistent atunci evident ca ar trebui sa cauti bonusul care iti ofera cel mai mare procent la depunere. In acest caz rotirile gratis nu sunt neaparat prioritare, deoarece sunt sanse mici sa iti aduca un castig notabil in comparatie cu depunerea efectuata.

De asemenea, un alt criteriu in alegerea ofertei bonus este reprezentat de conditiile de rulaj impuse. Acestea sunt diferite pentru fiecare operator in parte si de aceea trebuie sa citesti termenii si conditiile ofertei.

Calculeaza suma zilnica pe care va trebui sa o rulezi, iar daca aceasta ti se pare prea mare si consideri ca nu ai timpul necesar pentru a o juca atunci o idee buna ar fi sa te indrepti catre un alt bonus, cu mai putine cerinte de rulaj.

In concluzie, prin alegerea bonusului care ti se potriveste si respectarea unui set de reguli poti ajunge foarte usor sa transformi bonusul in profit in buzunarul tau. Astfel e clar ca ofertele bonus la casinourile online reprezinta un mare avantaj in favoarea jucatorilor si e usor de inteles de ce ele sunt atat de populare in Romania in momentul de fata.