Care sunt cele mai populare tipuri de pardoseli care se folosesc in prezent? Afla de la specialisti

Esti in cautarea unei pardoseli perfecte, pe care sa o folosesti in magazinul pe care il ai? Inseamna ca trebuie sa stii care sunt cele mai populare variante, pe care le ai la dispozitie.

Incepand de la pardoseli epoxidice variate din punct de vedere cromatic si pana la modelele decorative, despre toate trebuie sa stii cel putin cateva elemente, inainte de a face o investitie. Acordand o atentie deosebita pardoselii, te vei putea bucura de un trafic intens, fara ca materialele pe care le alegi sa se deterioreze dupa doar cativa ani!

De ce sa alegi pardoseli epoxidice?

Moderne, realizate pe baza de rasini epoxidice, pardoselile din aceasta categorie sunt moderne, rezistente si extrem de interesante ca aspect. Datorita modului in care sunt concepute, le poti folosi cu incredere pana la 15 – 20 de ani. Un mare avantaj de care mai trebuie sa stii este acela ca pardoselile epoxidice pot fi realizate fara praguri, asa ca vei putea intretine pardoseala extrem de usor!

Pardoselile poliuretanice, alegeri inspirate

Pardoselile poliuretanice se numara si ele printre optiunile pe care le ai la dispozitie atunci cand amenajezi un magazin. De ce? Usor de montat, dar si de intretinut, astfel de pardoseli sunt concepute special pentru un trafic intens. Mai mult, poti alege orice culoare consideri ca ti se potriveste, iar montajul dureaza foarte putin, daca este realizat de experti in acest domeniu.

Pardoseli cu cuart

In ceea ce priveste pardoselile cu cuart, ele iti asigura un nivel de aderenta excelent! Este vorba despre o solutie prin care poti preveni foarte usor accidentele usoare. In acelasi timp, astfel de pardoseli sunt usor de nivelat, nu necesita praguri si nici plinte. Chiar daca sunt folosite in general in industria alimentara, poti sa le folosesti si in magazinele de profil!

Pardoseli elicopterizate din beton

Daca in magazinul pe care il detii comercializezi produse speciale pentru domeniul constructiilor sau pur si simplu iti doresti un spatiu care sa fie cu totul diferit, poti alege pardoseala elicopterizata din beton. Cu ajutorul acesteia vei putea creiona o atmosfera de tip industrial extrem de interesanta. Ai grija sa alegi, insa obiecte decorative potrivite, pentru a-ti face clientii sa se simta cat mai confortabil atunci cand iti trec pragul!

Pardoseli decorative

Deosebite din punct de vedere al aspectului, pardoselile decorative iti permit sa te joci in culori si modele. Poti solicita firmei cu care colaborezi sa iti faca o pardoseala speciala, cu anumite modele sau imprimeuri, care sa fie in concordanta cu nisa magazinului. Mai mult, poti combina mai multe nuante, astfel incat toti cei ce intra in magazinul tau sa se bucure de o atmosfera placuta!

Pe langa toate tipurile de pardoseli anterior mentionate, ai la dispozitie si variante de calitate pentru exterior. De exemplu, daca dispui si de un spatiu de parcare, trebuie sa alegi materiale antiaderente, care sa fie rezistente la socuri mecanice si chimice si care sa aiba o grosime suficient de generoasa pentru a sustine simultan un numar cat mai mare de masini.

Accesand site-ul PardoseliIndustriale.ro poti descoperi o gama variata de pardoseli decorative, epoxidice sau de alte tipuri, din care poti alege! Cand vine vorba despre montaj, este recomandat sa il lasi in seama unor specialisti care stiu sa lucreze cu diferite tipuri de materiale: astfel te vei bucura de rezultate deosebite, iar magazinul tau va fi unul extrem de primitor!

Nu te grabi sa iei o decizie in privinta pardoselii, pana cand nu studiezi toate variantele pe care le ai la dispozitie!

Date de contact:

E-mail: office@pardoseliindustriale.ro

Telefon: 0766.526.542