Afla aici cum trebuie sa fie o panza pictura de calitate

Esti un pictor profesionist sau unul amator, cu siguranta folosesti panza de pictura si ai nevoie mereu de cele mai bune solutii, atat din punct de vedere calitativ cat si al dimensiunilor corecte pentru a avea rezultate optime in munca sau hobbyul tau. Cele mai indicate panze sunt cele din bumbac, acestea sunt rezistente, durabile se pot adapta cu usurinta fiecarui stil fie ca este vorba de culorile in ulei sau acrilice absorb excelent si redau culorile in cea mai pura forma.

Chiar daca sunt sub diverse forme, fie rotunde, ovale sau doar pe sasiu, panzele ce se folosesc adesea sunt cele prinse pe sasiu din lemn, trebuie sa aveti sa luati in considerare ca este eficient sa alegeti dimensiunile pe care sa lucrati, deoarece cu ajutorul acestora veti putea sa aveti cele mai bune rezultate. In alegerea lor mai trebuie sa tineti cont de ce sevalet aveti si ce marimi poate suporta sau masa de lucru cat de mare este.

In momentul de fata cea mai apreciata suprafata de lucru de catre artisti atat cei ce au facut o pasiune pentru pictat cat si de catre cei profesionisti este panza pictura Daco aceasta este o marca romaneasca ce confera o experienta inedita pe care cei mai multi o au atunci cand o utilizeaza, confectionata 100% din bumbac are o densitate de 380 grame pe metrul patrat si are un sasiu confectionat din lemn de brad ceea ce il face rezistent o data cu trecerea timpului, fara sa apara urme de uzura datorate uscarii.

Tot acesta panza pentru pictura de la Daco are preaplicata pe suprafata principala trei straturi de grund acrilic pentru a intari mai mult si a avea o prindere mai eficienta a culorilor fie ele de orice fel, iar cel mai important lucru, chiar daca lucrarile sunt expuse la o lumina puternica nu se vor degrada.

Daca doresti sa iti confectionezi singur panza acest lucru nu va fii deloc usor, in primul rand ai nevoie de asamblarea sasiului pe care doresti sa o pozitionezi, acestea se pot taia din bucati de lemn mai mari si prelucra ulterior prin imbinare si lipire pentru a avea un sasiu rezistent ce poate sustine panze de dimensiuni mari. Al doilea pas este achizitionarea de bumbac sau in depinde de preferintele pe care le aveti, dar nici aici nu este mai simplu, odata ce ai cumparat bumbacul trebuie sa pregatesti foarte atent panza principala, trebuie lasata la uscat in cazul in care inca este umeda, preaplicate cateva straturi de grund alb de tip acrilic gesso si slefuiti bine pentru a fii netela, ulterior pozitionati-o. Prinderea este o activitate dificila, mai ales daca lipseste experienta, panza de pictura trebui sa fie foarte bine intinsa, altfel exista riscul ondularii si implicit din aceasta cauza lucrarile vor deveni inutile.

Clestele ce poate prinde panza este esential in acest mod, deoarece are o prindere ferma, pe langa acestea aveti in vedere un capsator ce poate capsa atat in lemn cat si in suprafata textila si poarta denumirea de tacker si se foloseste pentru a fixa cu precizie cele doua elemente, tineti cont, cu cat aceasta este mai intinsa cu atat lucrarea va iesi mai bine.

Care sunt principalele materiale pentru confectionarea de panza pictura ?

Exista trei tipuri mari de materiale din care se poate confectiona o panza doua sunt extrem de populare si se folosesc de secole de catre artisti renumiti care au realizat adevarate opere de arta, iar celelalte nu au o popularitate mare aproape deloc nefiind nici recomandate daca doresti sa ai o pictura care sa iti reziste timp indelungat.

Bumbacul este cel mai raspandit material care se foloseste in confectionarea de panze pentru pictat, acesta are un cost destul de redus fiind la indemana oricui chiar daca este doar novice in aceasta arta isi va permite un astfel de produs aceasta este cea mai ieftina varianta si poate avea diferite gramaje ceea ce este benefic din toate punctele de vedere. Ca si puncte forte acesta este usor manevrabil si de pozitionat tesatura este una densa ce nu se va rari chiar daca este intinsa foarte bine pe un sasiu.

Inul a fost primul suport care s-a utilizat vre-o data pentru pictura, acestea are marele avantaj de a se putea comporta foarte bine pentru opere de mari dimensiuni, este in acelasi timp elastic, dar foarte rezistent chiar daca sunt aplicate nenumarate straturi de culori, firele sunt mai dense, iar odata intinsa si amorsata nu exista riscul ca panza pictura sa ramana deformata, sa se micsoreze sau firele sa se miste in vre-o directie ce nu trebuie. Aceasta se utilizeaza in speciala tunci cand doresti sa faci picturi detaliate, portrete, datorita faptului ca este neteda, daca nu este amorsata foarte tare are o culoare maro si nu seamana deloc cu cele pe care le cunoastem, de alb impecabil.

Dupa ce am mentionat cele mai bune tipuri de panze pe care se poate lucra, trebuie sa stiti ca exista si unele din materiale sintetice, acestea nu sunt recomandate, mai ales din cauza faptului ca in timp nu va fii sustenabila, iar riscul de rupere este unul crescut, iar acesta poate sa cauzeze pierderi in lucrarile dumneavoastra.

Ce tipuri de culori se pot utiliza pentru acestea ?

In general doar culorile pe baza de apa precum acuarelele nu au actiune pe panza de pictat, acestea nu au densitatea suficient de mare pentru a ramane si a se usca in acelasi timp, dar cele mai utilizate culori sunt cele acrilice ce ocupa o pondere importanta in preferintele utilizatorilor, cele in ulei sau tempera.

Culorile acrilice devin din ce in ce mai populare in randul amatorilor, acestea au capacitatea de a se usca destul de repede, acopera suprafata cu o complexitate foarte mare, iar nuantele sunt extrem de vii si atractive pentru toate genurile, iar cele mai populare sunt cele de la Daco. Pe langa varietatea extrem de mare de nuante, exista si tipurile speciale precum florescente sau metalizate, ce vor face ca viitoarele dumneavoastra tablouri sa arate intr-un mod cu totul deosebit.

Cu un timp mai mare de uscare, vopselele in ulei sunt folosite foarte des de pictorii profesionisti, acestia apreciaza anduranta si modul de lucru cu ele, pe lange pensule aceste se pot intinde foarte usor pe panza si cu ajutorul cutitelor speciale pentru pictura, culorile raman reliefate in afara, iar aspectul este unul cu totul deosebit in ceea ce priveste nota vizuala pe care o dau acestea.

