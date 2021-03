Afaceristul Bica – contract de 2 MILIOANE DE EURO la CET Govora! Se afla Ilie Virgil in conflict de interese?! 

a) Modul in care se poate accesa DUAE in vederea completarii de catre operatorii economici interesati este urmatorul: DUAE este configurat de catre entitatea contractantă direct în SEAP la definirea documentației de atribuire. Răspunsurile la DUAE ale operatorilor economici care participă la procedură vor fi completate în SEAP în mod direct, după autentificare, de către fiecare participant, in sectiunea corespunzatoare. Detalii cu privire la întocmirea DUAE veți regăsi, după autentificarea în sistem, în secțiunea „Informații DUAE” – Ghid de completare DUAE. Documentele justificative care probeaza indeplinirea celor asumate prin completarea DUAE urmeaza a fi prezentate, la solicitarea entitatii contractante, doar de catre ofertantul clasat pe primul loc in clasamentul intermediar intocmit la finalizarea evaluarii ofertelor. b) Daca pe primul loc se claseaza 2 sau mai multe oferte cu punctaje egale, departajarea se va face avand in vedere punctajul obtinut la factorii de evaluare, in ordinea descrescatoare a ponderilor acestora. In situatia in care egalitatea se mentine, entitatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP, încarcarea unei noi propuneri financiare si oferta castigatoare va fi desemnata cea cu propunerea financiara cea mai mica. c) Pentru transmiterea solicitarilor de clarificari privind documentatia de atribuire, operatorii economici se vor inregistra in SEAP. Operatorul economic interesat de procedura de achizitie care solicita clarificari sau informatii suplimentare in legatura cu documentatia de atribuire aferenta acesteia, va transmite solicitarea prin intermediul SEAP, pana la termenul precizat la Sectiunea II.1.4). prin accesarea sectiunii dedicate „Intrebari” din detaliul procedurii de atribuire/lotului aflate in desfasurare. Pentru a primi raspuns la solicitarile de clarificari, operatorul economic interesat de procedura de achizitie va avea in vedere termenele de raspuns ale entitatii contractante prevazute la Sectiunea II.1.4). Raspunsul la solicitari de clarificari se va posta in SEAP intr-un document atasat documentatiei de atribuire. Raspunsurile la solicitarile de clarificari fac parte integranta din documentatia de atribuire. d) Pentru vizualizarea documentatiei de atribuire incarcate in SEAP, este necesar ca operatorii economici sa detina/instaleze pe statia de lucru, aplicatia care permite verificarea semnaturii electronice si vizualizarea documentelor semnate electronic (disponibile pe site-urile furnizorilor de semnatura electronica). e) Toate documentele aferente ofertei transmise de ofertanti vor fi semnate cu semnatura electronica extinsa, bazata pe un certificat calificat, eliberat de un furnizor de servicii de certificare acreditat. Dimensiunea maxima permisa a fisierelor incarcate SEAP este de max. 40 Mb, numarul acestora fiind nelimitat.