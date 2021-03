Adrian Pana, ziaristul de casa al PNL, refuza sa presteze ore de munca in folosul comunitatii, asa cum a stabilit justitia

Adrian Pana, ziaristul de casa al PNL care ,,scoate Valcea din mizerie,, refuza sa-si indeplineasca obligatiile legale provenite dintr-o hotarare definitiva si irevocabila. Concret, ziaristul PNL nu si-a platit mai multe amenzi si a fost obligat de justitie sa presteze sute de ore de munca in folosul comunitatii la societatea Piete Prest din subordinea Consiliului Local Ramnicu Valcea. Pana a mers cateva ore, dar cand a vazut ca munca e grea – a refuzat sa-si indeplineasca obligatiile legale pana la final. Cu tupeu iesit din comun, acelasi ziarist PNL s-a apucat sa arunce cu noroi tocmai in societatea unde ar fi trebuit sa presteze orele de munca in folosul comunitatii ca urmare a neplatii amenzilor. Rusinica, musiu lup moralist!

Iata ce afirma, printre altele, conducerea Piete Prest intr-un drept la replica trimis respectivului jurnalist si nepublicat de acesta:

Nu cumva faptul că sunteți obligat (Adrian Pana – nr), printr-o hotărâre judecătorească să prestați muncă în folosul comunității la societatea Piețe Prest S.A., obligație pe care nu ați respectat-o, duce la dorința dumneavoastră să se desființeze societatea? Noi sperăm că, fiind un cetățean responsabil, veți duce la îndeplinire obligațiile stabilite prin hotărârea instanței urmând, în acest fel, să facem economie la bugetul local prin munca dumneavoastră în cadrul sectoarelor Salubritate sau Spații Verzi din cadrul societății. Vă așteptăm cu drag și sperăm să ne împărtășiți din experiența dumneavoastră managerială!