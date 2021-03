3 metode prin care poti optimiza imaginile intr-un plan de WordPress hosting

Imaginile sunt o forma de continut importanta, deoarece ajuta vizitatorii sa inteleaga mai clar mesajul din pagina si le economiseste timp in momentele in care nu au timp sa citeasca articolul in intregime. De asemenea, acestea sunt necesare in procesul de optimizare SEO. Dezavantajul lor consta in faptul ca pot reduce viteza de incarcare pe serverul de WordPress hosting Romania. Iata cum sa scapi de aceasta problema!

Modifica dimensiunile inainte de incarcare

Cu cat o fotografie este mai mare, cu atat poate dura mai mult pana cand pagina este afisata complet. Din fericire, pe internet exista suficiente unelte ce permit redimensionarea. Daca decizi sa incarci poza direct pe website, acest lucru necesita resurse suplimentare de memorie, chiar daca ajunge afisata intr-un mod optimizat. Asadar, cel mai bine ar fi sa pastrezi fiecare fotografie la dimensiuni reduse, folosind un editor. Asigura-te ca acest tip de compresie nu face poza sa piarda din calitate. Nu uita ca totul depinde si de format. JPEG poate fi modificat pana la 40-60%, fara a se pierde din calitate. Formatul PNG are un procent de pana la 80%.

Instaleaza pluginul Lazy Load

Dupa cum sugereaza si denumirea, acest plugin creeaza modificari in modul in care se incarca continutul pe serverul de WordPress hosting Romania. Mai exact, imaginile si restul elementelor vor aparea doar in momentul in care vor fi vizibile pe dispozitivul vizitatorului. Acest mod de incarcare este diferit de cel clasic si ajuta site-urile cu trafic ridicat sa mentina un timp de raspuns bun. Pagina nu se mai incarca in mod complet, astfel incat experienta de navigare devine mult mai placuta. Exista inclusiv posibilitatea de a se substitui un clip video cu imaginea, pana cand acesta porneste. Totul este acoperit cu un afisaj transparent, care dispare atunci cand se ajunge la poza. Drept consecinta, sunt mai putine solicitari de tipul HTTP, iar latimea de banda nu mai este la fel de solicitata.

Foloseste memoria cache

Atunci cand un browser acceseaza o pagina, serverul de WordPress hosting Romania efectueaza o gama mare de calcule inainte de a afisa continutul. Din acelasi motiv, viteza de incarcare scade daca sunt prezenti multi vizitatori. Cum ar fi insa sa salvezi toate paginile in memoria RAM, precum un fisier HTML? Serverul de gazduire si-ar aminti de acestea atunci cand vrei sa le accesezi din nou si ar livra versiunea completa. Astfel, poti reduce inclusiv scripturile CSS sau pe cele Java Script.

Te intrebi ce se intampla daca postezi pagini noi sau le modifici pe cele existente? Ei bine, un sistem de caching este creat special pentru a te ajuta sa treci si prin acest scenariu. Acesta sterge fisierul vechi, iar apoi il inlocuieste cu unul nou, pentru ca site-ul sa apara in permanenta actualizat. Drept urmare, nu trebuie sa-ti faci griji cu privire la acest aspect.

De ce sa optimizezi imaginile in WordPress?

Imaginile sunt una dintre cele mai frecvente cauze ale vitezei de incarcare reduse. Din fericire, dimensiunile acestora pot fi modificate inainte de incarcare. Exista si pluginuri care permit afisarea lor doar in momentul in care apar pe ecran. Pe langa aceste optimizari, este important sa dispui de un pachet de gazduire rapid. Alege un plan de WordPress hosting Romania de la un furnizor stabil pe piata pentru a dispune si de tehnologia LiteSpeed!