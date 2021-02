UZINA MECANICĂ RÂMNICU VÂLCEA PRODUCE MOBILIER METALIC PENTRU CABINETE MEDICALE

Uzina Mecanică Râmnicu Vâlcea cu sediul în strada Platforma Industriala nr 1, Ramnicu Valcea, judetul Valcea , cod postal:240002 , telefon: 0250 732827; 732852; 739383, fax: 0250 736294, e-mail: uzmec@uzinamecanicavl.ro, uzmec@yahoo.com produce mobilier metalic ideal pentru amenajarea de cabinete medicale si laboratoare și pastrarea instrumentarului medical in conditii de igiena.

Mobilierul are finisaj deosebit prin vopsire in camp electrostatic – culoare alb RAL 9010, multiple variante de asezare in spatiu prin modularizare și asezare la nivel prin dotare cu picioare reglabile.