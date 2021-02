USR-PNL au impus o profesoara de nota 2 – directoare la Colegiul National Alexandru Lahovari din Ramnicu Valcea

Useristii valceni, sustinuti de cozile de topor de la Inspectoratul Scolar Judetean Valcea, si-au impus omul la prestigiosul colegiu din Ramnicu Valcea, Alexandru Lahovari. Dupa ce a hartuit-o luni de zile si s-a comportat execrabil cu ea, sleahta de teroristi morali de la ISJ Valcea (se stiu ei foarte bine!) a destituit-o ABUZIV din functie pe profesoara Isabella Ionita. Motivele sunt puerile si NELEGALE! Pentru politrucii de la ISJ Valcea nu a contat ca Isabella Ionita a ocupat postul de director in urma unui concurs, iar mandatul ii expira in luna august 2021. Nu au mai rezistat tentatiei de a comite o FARADELEGE! In consecinta, noua directoare la Lahovari este, ATENTIE, profesoara de informatica Issabella Stefania Cataraga, membru USR! Doamna cu pricina este un cadru didactic foarte bineeee pregatit profesional, tocmai de aceea a primit nu demult nota 2 (DOI) la un concurs organizat de ISJ pentru un post de inspector! Felicitari USR – PNL pentru ca va dati arama pe fata si angajati valori cu ghilimele pe functii de conducere in invatamantul valcean si nu numai! RUSINE!

Tiberiu Pirnau