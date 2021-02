Tanar de 20 de ani prins conducand fara permis o masina furata din curtea Spitalului Judetean Valcea. Barbatul era cercetat pentru fraude cu carduri bancare 

El conducea masina fara a avea permis de conducere si era deja cercetat pentru ca furase de la o persoana doua carduri bancare si a efectuat operatiuni financiare de pe ele in valoare de aproximativ 1.800 de lei.”Politistii valceni au depistat un tanar, de 20 de ani, care furase un autoturism, deplasandu-se cu acesta pe drumurile publice din judet, fara a detine permis de conducere pentru vreo categorie de vehicule. Ieri, 5 februarie, in jurul orei 06.00, Politia municipiului Ramnicu Valcea a fost sesizata cu privire la furtul unui autoturism din incinta Spitalului Judetean de Urgenta Valcea. Politistii deplasati la fata locului au stabilit faptul ca, autoturismul in cauza a parasit incinta spitalului la ora 03.30, motiv pentru care autoturismul a fost dat in atentia tuturor politistilor operativi din judet, care se aflau in teren. Cercetarile au fost preluate de politistii Serviciului de Investigatii Criminale, care au constatat faptul ca, autorul furtului a pornit autoturismul cu ajutorul cheii de contact, pe care a gasit-o in portiera stanga a autoturismului, acesta apartinand unui angajat al spitalului”, arata un comunicat de presa al IPJ Valcea, citat de ziare.comConform sursei citate, in urma actiunilor desfasurate, autoturismul in cauza a fost depistat pe raza comunei Lapusata, iar langa acesta tanarul, de 20 de ani, din comuna Ionesti, banuit de comiterea furtului. Se pare ca acesta ar fi incercat sa ajunga la domiciliul parintilor sai, pe raza comunei Copaceni.

“Din cercetari efectuate mai rezulta faptul ca, tanarul in cauza a fost transportat si internat la Unitatea de Primiri Urgente, la data de 4 februarie a.c. Politistii de investigatii criminale au dispus internarea nevoluntara a tanarului, pana la inlaturarea starii de pericol, fiind in imposibilitatea obtinerii unei declaratii coerente de la acesta. In cauza, cercetarile continua, sub supravegherea procurorului de caz, din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Ramnicu Valcea, pentru stabilirea tuturor imprejurarilor in care au fost savarsite infractiunile de Furt calificat si Conducerea unui vehicul pe drumurile publice, fara permis de conducere”, mai indica sursa mentionata.

Acelasi tanar este cercetat si de politistii de investigatii criminale din Babeni pentru comiterea infractiunilor de furt calificat si efectuarea de operatiuni financiare in mod fraudulos.

“In fapt, la data de 3 februarie a.c. persoana in cauza ar fi patruns intr-un microbuz, ce se afla parcat pe raza orasului Babeni, in fata casei persoanei vatamate, de unde ar fi sustras doua carduri bancare, efectuand operatiuni financiare de pe acestea in valoare de aproximativ 1.800 de lei. In cauza s-a intocmit dosar penal sub aspectul savarsirii infractiunilor de Furt calificat si Efectuare de operatiuni financiare in mod fraudulos”, potrivit comunicatului de presa al IPJ Valcea.