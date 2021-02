Stii ce schema de vaccin i se potriveste pisicii tale? Afla tot ce trebuie sa iei in calcul!

Viata este mereu mai frumoasa cu un animal de companie, iar pisicile sunt unele dintre necuvantatoarele care cu siguranta reusesc sa iti smulga un zambet chiar si in cele mai triste momente.

Daca ai hotarat sa iti iei un astfel de prieten, asigura-te ca stii si care este cea mai buna schema de vaccin veterinar, vezi aici, astfel incat sa ingrijesti pisica foarte bine! Este important sa mergi la un medic de specialitate cu animalul tau de companie inca de la o varsta frageda, pentru a te asigura ca ii oferi toti nutrientii de care are nevoie, dar si vaccinurile care sa tina virusurile si bacteriile la distanta!

Care este primul vaccin veterinar potrivit pentru pisici?

Pentru inceput, ia in considerare ca pe piata exista vaccinuri esentiale pentru animalul tau de companie, care sa il ajute sa se imunizeze foarte bine si datorita caruia virusurile sa nu il afecteze. Cele mai bune vaccinuri in acest sens sunt:

vaccinurile impotriva gripei feline – atunci cand se imbolnavesc, pisicile se pot confrunta cu grave probleme la nivelul ochilor, a gurii, dar si la nivelul cailor respiratorii;

– atunci cand se imbolnavesc, pisicile se pot confrunta cu grave probleme la nivelul ochilor, a gurii, dar si la nivelul cailor respiratorii; vaccinul impotriva panleucopeniei feline – este vorba despre o infectie virala, care poate fi fatala si care se manifesta prin diaree si varsaturi;

– este vorba despre o infectie virala, care poate fi fatala si care se manifesta prin diaree si varsaturi; vaccinul impotriva leucemiei feline – sistemul imunitar al animalelor este suprimat, iar pisicile devin vulnerabile la foarte multe boli, daca nu sunt vaccinate la timp.

Cand se recomanda primul vaccin la pisici?

Varsta potrivita pentru realizarea primului vaccin la pisici este de 8 saptamani. In functie de modul in care animalul tau de companie se dezvolta, vaccinul poate fi facut inclusiv intre 7 si 9 saptamani, cu mentiunea ca rapelul trebuie neaparat sa aiba loc 5 saptamani mai tarziu. Aceasta schema se aplica in general pentru vaccinurile de baza.

Poti sa ii dai drumul pisicii afara dupa vaccin?

De preferat este sa tii pisica in casa cel putin cateva zile dupa vaccin. De ce? Lasand-o afara, nu ai control asupra zonelor in care merge si nici asupra alimentelor pe care le consuma. De aceea, ai rabdare pana cand vaccinul isi face efectul, urmand ca apoi pisica ta sa se poata plimba in voie!

Deparazitarea, obligatorie inainte de vaccin

Printre detaliile importante, de care trebuie sa tii cont, inainte de a merge cu pisica ta la veterinar se numara si faptul ca trebuie sa o deparazitezi. Organismul animalului trebuie sa fie cat mai curat cu putinta, pentru ca doar astfel vaccinul isi va face efectul dorit!

Alege o alimentatie potrivita!

Hrana pentru pisici este atat de diversa, incat pentru a o alege trebuie sa stii la ce sa fii atent. De exemplu, ia in considerare varsta animalului, dar si rasa din care face parte. Mai mult, daca urmeaza ca prietenul tau sa isi primeasca primul vaccin de baza sau un alt tip de vaccin, intreaba medicul veterinar inainte daca ar trebui sa ii dai pisicii un anumit tip de mancare, pentru a o pregati!

Discuta deschis cu medicul veterinar despre vaccinurile pentru pisici, intreaba-l cu ce distribuitor veterinar colaboreaza si afla daca exista anumite reguli, pe care trebuie sa le urmezi dupa vaccinare. Fiind cat mai bine informat, iti vei putea proteja animalul de companie, iar zambetele tale vor fi din ce in ce mai dese. Imagineaza-ti ca seara vei ajunge acasa obosit, dupa o zi grea la serviciu, iar pisica te asteapta nerabdatoare: sigur vei uita de toate problemele!

Veteco este unul dintre cei mai buni distribuitori veterinari din Romania punand la dispozitia medicilor veterinar doar produse de calitate, atent testate!

Date de contact:

E-mail: office@veteco.ro

Telefon: +40 264 597 008