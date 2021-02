Seturile pix si stilou Picasso articole de lux la preturi accesibile

Mai mult ca sigur te-ai confruntat cu situatia in catre a trebuit sa oferi un cadou, iar inspiratia ti-a lipsit cu desavarsire, este important sa facem alegerile rationale atunci cand suntem presati de timp, iar aici putem alege cam cele mai simple si lucruri care poate nici nu ne trec prin cap intr-un moment in care nu avem idei pentru ziua de nastere a colegilor, sefului sau membrilor din familie.

Cele mai apreciate produse de o buna perioada de timp sunt reprezentate de set pix si stilou picasso ieftine si de calitate, majoritatea oamenilor au pareri extrem de bune despre acestea si le considera un cadou inedit, asta putem remarca din reviewurile pe care le ofera acestor produse. La o mica analiza putem sa remarcam ca, absolut toate stilourile din trusele ce sunt disponibile pe piata in magazinele de specialitate au penite suflate cu aur de diverse karate in functie de pretul acestora si designul pe care il propun.

Corpurile instrumentelor de scris de la Picasso sunt confectionate din metal si au o calitate deosebita, dar mai ales un designuri unicate ce nu sunt disponibile la alte marci similare, varietatea mare de culori este o alta caracteristica ce defineste aceasta marca, putem selecta in functie de stilul fiecaruia, iar nuantele de auriu, alb perlat, galben negru sau argintiu se vor potrivi de minune intr-un birou modern sau pe bancile scolii.

Straturile multiple de lac colorat, ce sunt date pe acestea ajuta la o pastrare foarte buna de-a lungul anilor, tocmai de aceea nu exista riscul sa survina anumite probleme de ordin estetic, deoarece au o protectie multipla aplicata.

Toate acestea sunt ambalate in cutii speciale, modelele la preturi mai mici au disponibile cutii confectionate din carton frumos printate si sunt ideale pentru a oferi un dar de neuitat, iar cele mai scumpe, precum modelul de stilou Picasso Gold 80 este expus intr-o cutie din lemn de tip mahon, iar in interior acesta este captusita cu un material de catifea, chiar daca sunt niste produse de lux, cu siguranta au un cost mai mult decat decent pentru ceea ce prezinta.

Inafara de aspectul acestora este bine sa reflectam si la gradul de fiabilitate pe care il au acestea, pixurile dispun de mina cu o scriere fluenta, aluneca usor pe foile de hartie si confera un confort sporit atunci cand il utilizam in mod continuu, chiar daca nu au gripuri cauciucate, partea de jos metalica este una cu finisaje bune si permite o prindere ferma.

Penitele stilourilor sunt de tip M si au o scriere medie, sunt usor de utilizat si perfecte atat in mediul scolar cat si in cel de office, semnarea contractelor sau a actelor importante poate deveni o placere daca utilizati aceste instrumente de scris de la aceasta marca.

Daca trebuie sa ne incaldram intr-un buget sau pretul este un factor determinant in alegerea pe care intentionati sa o faceti, trebuie sa va reamintim ca seturile de pix si stilou picasso sunt accesibile oricui, pretul mediu pe o astfel de trusa incepe de la aproximativ 100 lei, crescand exponential cu modelul pe care il selectati. In acelasi timp tindem sa credem ca, scrisul cu acestea ofera o experienta unica, atat penita cat si mina pixului sunt unele de cea mai inalta calitate ce vor face din scris o placere.

Ce alte obiecte mai puteti alege in afara de pixurile si stilourile de la Picasso ?

Puteti opta pentru seturi de birou, atat din lemn cat si imbracate in piele, acestea dispun de mai multe piese si sunt perfecte pentru un cadou office catre sefi, trebuie doar sa selectezi ceea ce se potriveste cu aranjamentul din biroul acestora, in general cuprind suport pentru documente sub forma de tavite suprapuse, pentru instrumentele de scris, pentru corespondenta, in care se pot depozita plicurile primite in timpul zilei, instrument pentru deschiderea acestora si piesa de rezistenta in anumite situatii un ceas incorporat, acesta cu siguranta va atrage toate privirile.

Organizarea activitatilor este foarte importanta in orice context, chiar daca este vorba de cadrul oficial de la locul de munca sau acasa, puteti sa aveti la indemana agende si notesuri cu suprafata autoadeziva pentru lipirea acestora pe care sa scrieti cu ajutorul unui stilou sau a unui pix ceea ce trebuie sa rezolvati pe termen scurt, cu toate acestea la indemana munca pe care o depui va fi mult mai satisfacatoare, iar anumite taskuri pe care le ai de facut nu vor mai parea precum niste poveri cu o incarcatura mare.

Pe langa scris te poti relaxa si cu ajutorul coloratului sau al picturii, dupa o zi grea la serviciu sau dupa orele de curs online, mai mult ca sigur simti nevoia sa iei putin din monotonie si sa experimentezi lucruri noi ce iti vor dezvolta creativitatea, iar daca dezvolti o pasiune pentru hobbyuri creative precum pictura sau crearea diferitelor forme din hartie precum cea de quilling sau floristica este un lucru benefic pentru cei mici, de aici isi pot duce mai departe cele mai benefice pasiuni.

Biroul intotdeauna trebuie sa fie ordonat avand in apropiere toate tipurile de suporti pentru a-ti aseza in ordine atat instrumentele de scris, un pix si stilou, creioane colorate, evidentiatoare sau radiera, cat si cursurile pe care copii le au la scoala online sau cea fizica, puteti adopta mai multe strategii pentru pastrarea acestora, capsarea foilor si indosarierea lor in bibliorafturi sau tavite din plastic suprapuse si etichetate in functie de materia la care sunt, foile transparente pentru pastrarea documentelor, acestea ajuta la inmagazinarea unui numar semnificativ de pana la 60 coli.

Organizarea tutuor articolelor este importanta pentru a mentine un randament ridicat atat la birou cat si acasa, sarcinile de lucru vor deveni foarte usoare avand mereu solutiile potrivite si ordinea necesare indeplinirii acestora in cele mai bune conditii, iar trusele de pix cu stilou marca Picasso reprezinta cea mai buna alegere fie ca este vorba de gasirea cadoului potrivit sau doar pentru a avea in propriul sertar un brand de lux la un pret mai mult decat accesibil.