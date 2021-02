Serviciile de logistica: O metoda de transport pentru fiecare nevoie

Astazi, logistica si transportul marfurilor sunt servicii esentiale pentru functionarea cotidiana a societatii si a mecanismelor sale economice. De aceea, exista metode de transport potrivite fiecarui tip de companie, bun sau nevoie.

Criteriile de selectare a acestora vor depinde de caracteristicile fiecarui transport. Chiar si asa, cel mai influent factor pentru companii este, fara indoiala, costul acestuia.

Alte variabile care trebuie luate in considerare sunt, in general, viteza sau termenele de livrare , tipul de produs, distanta, eficacitatea economica si de mediu, siguranta transportului sau precizia diferitelor moduri de deplasare a marfurilor, printre multe altele. Mai jos gasesti informatii despre cele mai comune metode de transport si caracteristicile lor generale.

Iata cum sa alegi metoda de transport cea mai avantajoasa tie!

Pe uscat

Include transportul rutier in camioane sau alte tipuri de vehicule si transportul feroviar. Aceasta este cea mai versatila dintre toate metodele de transport existente, datorita capacitatii sale ridicate de personalizare, fiind capabil sa transporte tot felul de marfuri, precum si oferind o mare varietate de optiuni pentru configurarea distributiei, cum ar fi, de exemplu, „livrarea la usa ”.

Transportul feroviar acopera o distanta mai mare decat transportul rutier si este utilizat, in genera,l de fabricile din sectorul primar, dat fiind ca necesita investitii mari si transporta cantitati semnificative de marfuri, in mod normal, in format vrac.

Transportul pe uscat este o metoda rapida si, in general, accesibila oricui, in special atunci cand distantele implicate nu sunt prea lungi. O cunoscuta firma de transporturi, Top Expert, iti pune la dispozitie numeroase metode de transport, dintre care cel pe uscat este cel mai popular. Asadar, in functie de nevoi, analizeaza oferta disponibila si alege acest tip de transport, daca ai nevoie de o livrare rapida si sigura a marfurilor.

Marea si raul

Transportul maritim este cel mai frecvent utilizat pentru transporturile internationale datorita capacitatii de a transporta incarcaturi enorme. In plus, aceasta este si o modalitate foarte ieftina de a transporta tot felul de produse, in containere sau vrac. La randul sau, transportul fluvial este o metoda frecvent utilizata pentru livrarea la nivel national , avand in vedere viteza si siguranta acesteia.

Aer

Transportul aerian este cel mai rapid mod de deplasare a marfurilor , desi costul sau nu este intotdeauna comparabil cu optiunile maritime sau rutiere. Cu toate acestea, raportul viteza / cost face din aceasta o optiune interesanta pentru companii.

Desi initial conceput pentru transportul oamenilor, progresele inregistrate in domeniul aeronauticii (avioane mai mari si cu capacitate de incarcare mai mare) si, in special, aparitia containerului TEU au insemnat ca acesta ar putea transporta marfuri in mod competitiv.

Este modul de transport prin excelenta pentru articolele si marfurile militare, de natura perisabila, care necesita un transport rapid.

Transport intermodal si multimodal

Desi se spune ca transportul intermodal nu este, de fapt, un mod de transport in sine, aceasta este o optiune utilizata din ce in ce mai frecvent de companiile de logistica pentru livrarile lor internationale. Acesta combina cel putin doua moduri de transport, crescand viteza si siguranta marfurilor ce trebuie livrate.

Asadar, daca ai o companie si ai nevoie de servicii de logistica de calitate, documenteaza-te inainte cu privire la oferta diferitelor firme specializate in domeniu si alege cu incredere modul de transport care te avantajeaza cel mai mult pe tine si pe clientul tau!

Sursa foto: Shutterstock.com