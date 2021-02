Scaunul prefectului Fârtat nu este „bătut în cuie”, se poartă încă negocieri în culise. Nume vehiculate: Victor Popescu, Ion Bîzîc și George Popolan

În ciuda declarațiilor optimiste ale președintelui PNL Vâlcea, deputatul Cristian Buican, numele prefectului Sebastian Fârtat nu este „bătut în cuie”, deoarece se poartă încă negocieri în culise în cadrul conducerii centrale a partidului. Sâmbătă, a avut loc şedinţa Biroului Politic Naţional al PNL, dar nu s-a luat nici o decizie cu privire la nominalizările de prefect și subprefect din partea liberalilor. În noile condiții mai permisive ale legii privind prefecții si subprefecții, mai mulți liberali de frunte din Vâlcea au ajuns pe „lista scurtă” pentru a ocupa postul de prefect. Conform unor surse liberale de încredere, lista cuprinde următoarele nume: consilierul județean Victor Popescu, fostul primar din Băbeni, Ion Bîzîc, și actualul primar din Dăești, George Popolan.

Preşedintele PNL, Ludovic Orban a anunțat sâmbătă, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că propunerile de prefecţi şi subprefecţi nu a fost validată la ședința de sâmbătă iar Ludovic Orban a evitat să dea un răspuns când se va finaliza acest demers. Liderii PNL s-au reunit sâmbătă în ședința Biroului Permanent pentru a aproba nominalizarea secretarilor de stat și șefilor de agenții. PNL, USR PLUS și UDMR și-au împărțit la sfârșitul anului trecut funcțiile în Guvern, și în urma negocierilor, liberalii au obținut 42 de posturi de secretar de stat din 80 câte sunt în Guvern și 23 prefecți. Fiecare organizație PNL a făcut propuneri pentru posturile de secretari de stat și prefecți iar o comisie internă a partidului alcătuită din lideri ca Ludovic Orban, Florin Cîțu, Dan Motreanu, Violeta Alexandru și Virgil Popescu au analizat candidaturile. Secretarii de stat sunt numiți prin decizia prim-ministrului și desfășoară activități stabilite prin ordin sau instrucțiuni de către ministrul în subordinea căruia se află.

Printe persoanele validate de conducerea partidului: vâlceanul Aurel Simion – secretar de stat la ministerul Agriculturii

Tot preşedintele PNL, Ludovic Orban a mai spus, după şedinţa Biroului Politic Naţional, că au fost validate 72 de propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. Printre numele propuse se numără Florica Cherecheș propusă pentru funcția de președinte ANDPDCA, Lucian Heiuș – secretar de stat la Ministerul Finanțelor și Ioan Scrioșteanu – secretar de stat la Ministerul Transporturilor. „Organizaţiile PNL au formulat propuneri pentru funcţiile de secretari de stat, preşedinţi, vicepreşedinţi de agenţii. A existat o evaluare făcută de o comisie. Am supus validării BPN 72 de candidaţi pentru poziţiile respective, oameni care urmează să gireze funcţii importante în statul român şi să susţină premierul, miniştrii în activitatea Executivului. Am susţinut în continuare reprezentanţi care şi-au desfăşurat activitatea în cadrul Guvernului pe care l-am condus, de asemenea, am susţinut reprezentanţi noi”, a declarat Orban. Printe persoanele validate de conducerea partidului se numără: vâlceanul Aurel Simion – secretar de stat la ministerul Agriculturii.

Remintim că din cei 80 de secretari de stat pe care îi va avea Guvernul Cîțu, PNL va numi 42, USR- PLUS – 26 și UDMR – 12. De asemenea, la capitolul prefecți PNL va propune – 23, USR-PLUS – 14, iar UDMR – 5.