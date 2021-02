Primul cabinet stomatologic şcolar din Vâlcea rurală a fost inaugurat la Mihăești

Asociatia Prietenii Spitalului Valcean este fericita sa anunte ca primul cabinet de medicina dentara din mediul rural din judetul Valcea se va deschide in curand la Mihaesti.

Desi pandemia ne-a facut sa nu ne mai putem desfasura activitatea asa cum ne-am dori, am lucrat de zor la un proiect la care tinem foarte mult. In parteneriat cu Primaria Mihaesti, am pus bazele acestui cabinet in Scoala din satul Buleta. Lucrarile au demarat in luna septembrie a anului trecut, iar in decembrie cabinetul a fost gata si s-au inceput procedurile legale de autorizare a lui de catre DSP. Investitia Asociatiei s-a ridicat la 70.000 de lei, toate echipamente fiind noi si de foarte buna calitate, cabinetul find dotat si cu cantitate de consumabile necesare activitatii pentru o perioada de timp de cel putin 6 luni. Investitia s-a realizat ca urmare a sprijinului pe care Asociatia il are din partea sponsorilor, persoane juridice care inteleg importanta implicarii pentru dezvoltarea comunitatii.

In urma parteneriatului cu Primaria Mihaesti, cabinetul va deservi in mod gratuit toti copiii de pe raza comunei Mihaesti. Plata personalului medical va fi facuta de catre Primarie.

Activitatea acestuia se derulează cu asigurarea tuturor măsurilor necesare pentru protejarea sănătăţii copiilor şi cadrelor medicale, în contextul pandemiei de COVID-19.

“După atelierul de igiena orala desfasurat in 30 de comunitati, proiectul caravanei stomatologice mobile implementat în 4 comune din judetul Valcea anul trecut, ne-am dat seama ca e mare nevoie de prevenție și de consultații si tratamente gratuite. Ne propunem să susținem și pe viitor activitatea cabinetului, donând materiale consumabile și echipamente”, a declarat președintele Asociației Prietenii Spitalului Vâlcean

Copiii pot beneficia de tratamente precum sigilări, detartraje, tratament carii, extracţii dentare, mai putin lucrari de protetica, în toate situaţiile intervenţiile fiind gratuite.

Pe termen lung ne dorim sa continuam aceste activitati care aduc un mare plus de valoare comunitatilor noastre.

Asociatia Prietenii Spitalului Valcean

www.prieteniispitaluluivalcean.ro