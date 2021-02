Primarul Florinel Constantinescu: Începe şcoala la Călimăneşti

Începe şcoala la Călimăneşti

Elevii, educatoarele, învăţătorii şi profesorii lor, cu toţii revin la şcoală. Cu o rată de infectare de sub 1/1000, staţiunea Călimăneşti se află în scenariul verde al derulării cursurilor în şcoli.

Primul gând pe care îl am în legătură cu acest eveniment este unul de recunoştinţă pentru toţi concitadinii noştri care au înţeles să respecte regulile de distanţare pentru a da ocazia elevilor şi dascălilor lor să se întâlnească în clasele de curs şi să se apuce de treabă. Mulţumesc mult pentru efort şi insist să continuăm în acest fel pentru a avea cât mai puţine îmbolnăviri.

Următorul meu gând de mulţumire este pentru toţi cei care s-au ocupat ca totul să fie în regulă în grădiniţe şi în şcoli. Dascălii şi noi, administraţia locală, am făcut tot ceea ce era necesar pentru a avea şcoala pregătită să-i primească pe elevi. Toată lumea ştie care sunt regulile de urmat, traseele de deplasare şi ce materiale avem la dispoziţie, măşti de protecţie şi dezinfectanţi, în primul rând. Mulţumesc tuturor celor implicaţi în acest efort şi părinţilor care, acasă la ei, i-au pregătit pe copii să vină la şcoală.

În al treilea rând, mă gândesc la ceea ce urmează. Toată lumea ştie că sunt un om foarte apropiat de şcoală, în general. Am fost tot timpul alături de elevi, de dascăli şi de părinţii copiilor. Mărturisesc că, dintre toate evenimentele la care am participat, ceremoniile de premiere a celor mai buni sunt preferatele mele. Tocmai de aceea, mă gândesc cu mare bucurie la viitoarele succese şcolare ale copiilor noştri şi le urez tuturor să fie mereu printre campioni. Să fiţi cei mai buni la învăţătură şi la respectarea tuturor regulilor de sănătate!

Florinel CONSTANTINESCU

primar