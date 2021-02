Primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă va dezvolta reţele inteligente de distribuție a gazelor naturale în localitate

Consiliul local al Comunei Vaideeni, întrunit în şedinţă extraordinară în data de 30.12.2020, a aprobat indicatorii tehnico-economici ai obiectivului de investiții „Dezvoltarea reţelelor inteligente de distribuție a gazelor naturale în vederea creşterii nivelului de flexibilitate, siguranţă, eficiență în operare precum si de integrarea activitatiilor de transport, distributie si consum fmal in Comuna Vaideeni, cu localitatile apartinatoare (Cerna, Cornet, Izvoru Rece, Marița, Vaideeni)”. S-a mai aprobat valoarea totală de 59.361.224 lei cu TVA. Cel mai probabil, anul acesta, Primăria Vaideeni va realiza proiectul „Consolidare maluri pârâu Luncavăț, zona Baboi, cătunul Atârnați, prin executare de gabioane”. În luna septembrie 2020, primarul din Vaideeni, Daniel Băluţă, a finalizat lucrările de restaurare a școlii vechi din centrul comunei: „Şcoala veche face parte din ansamblul rural din localitatea Vaideeni şi a fost restaurată astfel încât să fie păstrate toate elementele vechi ale arhitecturii. În acest loc se va pune în valoare arta, cultura şi legendele ciobanilor, vor fi expuse şi unelte specifice oieritului, strânse de-a lungul timpului, obiecte din lână tradiţionale, piese de port popular şi chiar hărţi interesante, cu migraţia păstorilor ardeleni. În centrul localităţii avem o şcoală veche, pe care am reabilitat-o cu bani europeni. Aici am mutat biblioteca, şi se va amenaja inclusiv un amfiteatru. Se vor amenaja două săli în ateliere meşteşugăreşti. S-a respectat întru totul arhitectura clădirii, prin urmare s-a reușit păstrarea stilului vechi pentru transpunerea tradițiilor acestei minunate aşezări”. Încă din vara anului trecut, Primăria Vaideeni a scos la licitație lucrări de reparaţii pe trei drumuri agricole (drumul Valea Crucii, drumul Didelas și drumul Culmea Zbierii), în valoare de 3 miliarde de lei vechi.

Foto: Gazeta Valceana