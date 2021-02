Primarul comunei Dăești, George Popolan, va demara amenajarea unui parc de aventură în zona Fedeleșoiu

În acest an, primarul comunei Dăești, George Popolan, va demara amenajarea unui parc de aventură, de aproape 3 hectare, în zona Fedeleșoiu: „După mai bine de un an de muncă, de acte, de avize, se află deja aproape de faza de implementare a proiectului, sperând că acest obiectiv va spori numărul de turiști din județ și va deschide o nouă perspectivă în domeniul turismului, pentru toate anotimpurile. O noutate o constituie traseul compus exclusiv din coborâri în tiroliană, cu o lungime totală de 500 metri. Acesta poate fi parcurs de orice turist indiferent de greutate sau vârstă, deoarece nu necesită efort mare la utilizare. Parcul va include și un teren pentru paintball, zone de tir, minigolf dar și un parc tematic cu foișoare, bănci, iluminat, toalete, Traseele pentru tiroliene vor fi atât pentru cei mici cât și pentru cei experimentați”. Parcul va fi amenajat pe drumul județean Râmnicu Vâlcea – Dăești – Călimănești, pe malul stâng al râului Olt, în satul Fedeleșoiu, la 6 km de municipiu. Comuna Dăești este una din cele mai dezvoltate din zona metropolitană și unde deja există câteva pensiuni agro-turistice iar perspectivele sunt unele de bun augur, pe acest palier. Localitatea este una din cele mai dinamice localități din Vâlcea, o localitate care crește demografic, se dezvoltă economic și deja, din acest an, va fi și un punct turistic pe harta Vâlcii. La finele anului trecut, CNI a lansat licitaţia pentru proiectarea, asistenţa tehnică şi execuţia lucrărilor în cadrul obiectivului „Construire sală de sport şcolară în satul Fedeleşoiu, comuna Dăeşti”. Investiţia este estimată la 6,55 milioane de lei, fără TVA, şi se va realiza lângă stadion. Lucrările vor începe cel mai probabil în a doua jumătate a acestui an şi se vor încheia până în vara lui 2022. După ce va fi executată, noua sală de sport de la Fedeleşoiu va fi preluată de primarul George Popolan şi de administraţia publică locală a comunei Dăeşti. Va fi, fără îndoială, una dintre cele mai frumoase astfel de baze din judeţ. Termenul limită de depunere a ofertelor în cadrul licitaţiei a fost în data de 19 ianuarie 2021.