Primăria Zătreni intenționează să construiască o grădiniță cu program prelungit, special pentru sprijinirea tinerelor familii

În curând, Primăria Zătreni intenționează să construiască o grădiniță cu program prelungit, special pentru sprijinirea tinerelor familii care au nevoie de ajutor în creșterea copiilor, precum și o sală de sport pentru elevi. De asemenea, alt nou proiect vizează construirea unui nou Dispensar Uman și o secţie pentru situaţii de urgenţă. Cel mai probabil, anul acesta, primarul din Zătreni, Constantin Lițoiu, va extinde rețeaua de alimentare cu apă cu 3 km în zonele neacoperite din Mecea Vale şi Zătreni de Sus. De asemenea, se va face un foraj pentru un puț de apă, la o adâncime de 250 metri, pentru o sursă de apă tampon pentru asigurarea apei necesare consumului. Încă din luna octombrie anul trecut, Primăria Zătreni a acordat suma de 500 lei pentru fiecare cuplu care a împlinit sau împlinesc 50 ani de căsătorie și pentru persoanele care au împlinit sau urmează să împlinească vârsta de 100 de ani și peste în anul 2020. Tot anul trecut, primarul, Constantin Lițoiu, cu banii primiți pe situații de urgență, a intervenit la refacerea obiectivelor distruse de inundații: „Este vorba de două podețe, un pod și drumuri. S-a refăcut podețul peste pârâul Valea Pescenii, în punctul Mecea Vale, din satul Mecea și podețul din satul Mănicea, peste torentul Stroboasa, din punctul Frâncică, podul peste pârâul Budele, din satul Săscioara. Pentru toate aceste obiective am primit de la Guvern suma de 13 miliarde de lei vechi”. În acest an sau anul viitor, primarul Constantin Lițoiu are în vedere extinderea reţelei de distribuţie gaze pe o lungime de 15 km. Anul acesta, primarul Constantin Lițoiu va realiza un complex de agrement pe raza localității: „În Zătreni, va funcționa o piscină, un parc, spații de joacă pentru copii, dotate cu mobilier de joacă, bănci, iluminat public, alei pietonale, etc. Am cumpărat terenul unde a funcționat odată fostul SMA, este o suprafață considerabilă, unde va funcționa un complex de agrement”. În acest an, primarul comunei Zătreni are în vedere modernizarea sediului primăriei, care nu a mai beneficiat de reabilitări de mai mult timp.