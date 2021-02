Primăria Popeşti a făcut o asociaţie cu alte două comune din Vâlcea pentru introducerea reţelei de gaze naturale cu fonduri europene

Încă de anul trecut, Primăria Popeşti a făcut o asociaţie cu alte două comune din Vâlcea pentru introducerea reţelei de gaze naturale, cu fonduri europene. „Prin acest proiect comun, peste 3000 de gospodării ar urma să beneficieze de gaze naturale, iar 900 sunt din Popeşti. Sunt încrezătoare că vom reuşi să facem această investiţie, mai ales că locuitorii o aşteaptă de multă vreme, deoarece ar avea cheltuieli mult mai mici cu încălzirea locuinţelor si ar creste si gradul de confort”, a spus primarulAurora Măgură. Pentru mandatul acesta, una dintre prioritățile primarului din Popeşti, Aurora Măgură, este introducerea rețelei de gaze, prin fonduri europene. Din luna octombrie 2020, toți elevii școlilor din comuna Popești beneficiază de o masă caldă la prânz, precum și de ajutor la teme, activități de abilități de viață și activități recreative. „Proiectul se derulează și este finanțat de Fundaţia World Vision România, iar obiectivul acestuia este încurajarea copiilor de a merge la școală, iar copiilor defavorizați li se dă șansa de a beneficia de avantajele unei nutriții sănătoase și diversificate, dar și de sprijin la teme, sub îndrumarea unui cadru didactic. Prin acest program dezvoltăm şi monitorizăm împreună cu toţi partenerii implicaţi calendare de activităţi pentru copii şi părinţii acestora”, a declarat primarul Aurora Măgură. Pentru mandatul acesta, altă prioritate a primarului Aurora Măgură este extinderea canalizării în satul Urşi: „În ultimii patru ani, nu a fost uşor, ştiu mi-ar fi lesne să arăt cu degetul spre cei care au condus vremelnic comuna, dar a trebuit să aşezăm pe o listă care sunt obiectivele noastre. Educaţia şi sănătatea. Copiii învăţau în nişte condiţii, nu vreau să-mi amintesc cum, la dispensar nu se putea garanta sănătatea oamenilor. Cu aceste două obiecive am început şi pot spune azi, la final de mandat că eram obligată să le îndeplinesc. Era fişa postului meu. Am în proiect construcţia unei grădiniţe cu program prelungit”.