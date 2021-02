Nesimtirea are un nume in Consiliul Local Ramnicu Valcea: PNL-USR. Cazul Alin Manda

Conform convocarii facute de presedintele comisiei juridice, dl Manda Alin, astazi, la ora 15:00, trebuia sa ne prezentam in Sala de Consiliu din cadrul Primariei Rm. Valcea si sa discutam proiectele aflate pe ordinea de zi pentru sedinta extraordinară de maine, 05.02.2021. Precizez ca pe grupul de whatsapp al Consiliului Local, cu 2 ore inainte de sedinta, dl Manda a solicitat prezenta in cadrul Comisiei a directorului de la resurse umane. Consilierii PER-PSD s-au prezentat la sedinta de Comisie, conformandu-se convocarii, alaturi de domnii si doamnele din aparatul de specialitate. La ora 15:15, dl Manda de la USR-Plus, adica tocmai cel care a convocat sedinta, a anunțat ca din motive personale nu ajunge la sedinta si, surpriza, nu au mai ajuns la sedinta de Comisie nici ceilalti consilieri ai PNL/ USR-PLUS. Aceeasi situatie a fost si la celelalte comisii !

Acum va intreb, dragi ramniceni, cum catalogati aceste actiuni? Pentru asta au fost trimisi in Consiliul

Local cei din PNL/USR-PLUS? Pentru asta sunt platiti pentru mandatele de consilieri ? Asa deschid Ramnicul ?

Anexez convocarea la sedinta de Comisie.

Maria Bobeanu, consilier PER