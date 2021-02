Nepoata lui Adi de la Vâlcea, ruptă cu bătaia. Ce corecție a primit Roxana 

Tânăra este una dintre cele mai senzuale cântărețe de manele. Roxana Dobrițoiu a dezvăluit că a trecut prin momente șocante, în timp ce se afla la un restaurant din București. Tânăra susține ca a fost atacată pe neașteptate de cea pe care o considera una dintre prietenele ei, în urmă cu câteva luni de zile.Cea pe care o acuză cântăreață se numește Denisa Despa si este dansatoare de manele. Aceasta din urma ar fi început să o tragă de păr, fără să-i spună motivul pentru care a recurs la acest gest. Conflictul s-ar fi amplificat, iar dansatoarea ar fi lovit-o pe Roxana Dobrițoiu cu piciorul în față, iar apoi cu o sticla în cap.

Persoanele prezente în local ar fi intervenit pentru a opri conflictul, iar artista ar fi fost dusa de urgență la spital pentru a i se acorda îngrijiri. Ea a depus plângere penală împotriva agresoarei și a scos un certificat de la IML, conform Spynews.ro.

Dansatoarea Denisa Despa a trecut și ea prin momente grele, in urmă cu aproximativ doi ani, atunci când în urma unei intervenții chirurgicale era să-si piardă viața. Tânăra a povestit la un moment dat, în cadrul unei emisiuni despre clipele prin care a trecut.

Am fost la medic, a acceptat să mă opereze pentru bani probabil. După operaţie mi-am dat seama că nu sunt deloc bine. L-am sunat, i-am trimis poze. Eu nu putea merge. Mi-a zis să stau liniştită că e normal. Nu am acceptat. Am trimis pozele altor şapte medici, să îşi dea cu părerea…”

Tânăra mai povestea că doctorii i-au spus la momentul respectiv că are puține șanse de supraviețuire. Cea care a dus-o la spital atunci ar fi fost prietena ei, Loredana Chivu.

Mi s-a înnegrit toată laba piciorul. Aveam început de septicemie. Omul m-a nenorocit, mi-a scos din tot corpul 700 de grame de grăsime. Mi-au zis că nu am ce să fac, aveam 2% şanse la viaţă. Au zis să merg acasă şi să mă rog la Dumnezeu. Am mers acasă, am stat închisă trei zile. Mi-a dat un tratament. Nu am lăsat pe nimeni să vină la mine. După trei zile am mers la control şi mi-a zis că totul s-a remediat şi am scăpat. Luam 20 de pastile pe zi, de durere, antibiotice şi toate cele. Omul s-a mirat. Era convins că nu scap. Am trecut foarte greu peste”, a spus Denisa Despa, la vremea respectivă, conform wowbiz.ro.