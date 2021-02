Fostul primar din Crețeni, Ion Spîrleanu, condamnat la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru infracţiuni de corupţie

Zilele trecute, fostul primar din Crețeni, Ion Spîrleanu, a fost condamnat de Tribunalul Vâlcea la 3 ani de închisoare cu suspendare pentru infracţiuni de corupţie, adică tentativa la folosirea sau prezentarea cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea de fonduri din bugetul general al Uniuni Europene. „În temeiul art.20 c.pen.1969,rap.la art.181 al.1 și 3 din Legea nr.78/2000,cu aplicarea art.64 ?i 65 vechiul cod penal și art.5 c.pen., condamnă pe inculpatul SPÂRLEANU ION, la 3 ani închisoare și interzicerea exercitării drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a și lit.b din vechiul cod penal,pe o perioadă de 2 ani. În temeiul art. 71 al.1 din vechiul cod penal, Interzice inculpatului exercitarea drepturilor prev.de art.64 lit.a,teza a II-a și lit.b din vechiul cod penal,ca pedeapsă accesorie. În temeiul art.861 și art.862 din vechiul cod penal, Dispune suspendarea executării pedepsei sub supraveghere pe durata unui termen de încercare de 5 ani. În temeiul art.863 din vechiul cod penal, Pe durata termenului de încercare, condamnatul trebuie să se supună următoarelor măsuri de supraveghere: a) să se prezinte, la datele fixate, la judecătorul desemnat cu supravegherea lui sau la Serviciul de Probaţiune de pe lângă Tribunalul Vâlcea; b) să anunţe, în prealabil, orice schimbare de domiciliu, reşedinţă sau locuinţă şi orice deplasare care depăşeşte 8 zile, precum şi întoarcerea; c) să comunice şi să justifice schimbarea locului de muncă; d) să comunice informaţii de natură a putea fi controlate mijloacele lui de existenţă. În temeiul art.71 al.5 din vechiul cod penal, Pe durata suspendării sub supraveghere a executării pedepsei închisorii, se suspendă şi executarea pedepselor accesorii. În temeiul art.25 al.3 c.pr.pen., Desființează Hotărârea Consiliului Local Crețeni cu nr. 27 din data de 26.05.2011 și anexa aferentă și Hotărârea Consiliului Local Crețeni cu nr. 29 din data de 26.05.2011. În temeiul art.274 c.pr.pen., Obligă pe inculpat la plata către stat a sumei de 1500 lei, cu titlu de cheltuieli judiciare. Cu drept de apel în termen de 10 zile de la comunicare. Pronunțată în şedinţă publică, astăzi 08 februarie 2021”, se arată în soluția Tribunalului Vâlcea.

În vara anului 2019, procurorii DNA Piteşti au dispus trimiterea în judecată, în stare de libertate, a primarului de atunci al comunei Creţeni din judeţul Vâlcea, Ion Spîrleanu, pentru că edilul ar fi depus documente false la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit în scopul obţinerii unor finanţări nerambursabile. Ion Spîrleanu a fost inculpat pentru infracţiunea de tentativă la folosire sau prezentare cu rea-credinţă de documente ori declaraţii false, inexacte sau incomplete, dacă fapta are ca rezultat obţinerea pe nedrept de fonduri europene. În rechizitoriu, procurorii au reţinut că în anul 2011 fostul primar din Creţeni, în contextul implementării unui proiect referitor la construirea unor drumuri agricole, a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit mai multe documente false şi două hotărâri de consiliu local pentru obţinerea unei finanţări nerambursabile de peste 4,1 milioane lei. În cursul anului 2011, în contextul implementării proiectului „Construirea de drumuri agricole de exploataţie situate în fondul funciar agricol din comuna Creţeni, jud. Vâlcea”, inculpatul Spîrleanu Ion a depus la Agenţia de Plăţi pentru Dezvoltare Rurală şi Pescuit (A.P.D.R.P.) mai multe documente false printre care şi două hotărâri ale Consiliului Local, în vederea obţinerii unei finanţări nerambursabile în valoare de 4.113.302 lei, echivalent al sumei de 900.000 de euro. Proiectul pentru care a fost solicitată finanţarea nerambursabilă a fost respins de autoritatea contractantă şi nu a fost implementat.

(Petre Coman)