Florin Salam, chef de chef la Ramnicu Valcea. Fiul unui afacerist local a bagat adanc mana in buzunar!

Manelistul Florin Salam a fost primit cu surle si trambite la un chef de “baieti de baieti” din Ramnic! In seara aceasta, celebrul Salam a fost principalul invitat la o petrecere din municipiu. La bairam a participat si fiul unui afacerist valcean, care detine cea mai mare firma de constructii din judet. Flacaul milionar in euro s-a distrat, a dansat, a gustat din sampania scumpa si a bagat adanc mana in buzunar pentru dedicatii fara numar! Mastile de protectie sanitara nu au existat, dar important e ca petrecerea a fost reusita, ca in vremurile bune!!!

Punem pariu ca tatal iubitorului de manele (e preferinta lui muzicala si o respectam!), care este un adevarat gentleman, are gusturi mai rafinate la… muzica!