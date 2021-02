Deputatul Daniela Oteșanu, întrebare către Ministerul Educaţiei: „Cum asiguraţi şcolarizarea şi protecţia sanitară a elevilor?”

Zilele trecute, deputatul PSD Daniela Oteșanu a adresat o întrebare către Ministerul Educaţiei, obiectul întrebării fiind „Cum asiguraţi şcolarizarea şi protecţia sanitară a elevilor care domiciliază în zone cu incidenţă COVID peste 3 la mia de locuitori care învaţă la unităţi de învăţământ din alte localităţi, aflate în scenariul galben sau verde?”. „Având în vedere că în judeţul Vâlcea pe care îl reprezint în Parlamentul României, începând de luni, 8 februarie, câteva mii de elevi s-au deplasat din localităţile de domiciliu către şcolile şi liceele din reşedinţa de judeţ, respectiv municipiul Râmnicu Vâlcea, vă rog să-mi prezentaţi public măsurile pe care le-aţi pregătit pentru a nu pune în pericol sănătatea copiilor şi cadrelor didactice şi în acelaşi timp pentru a le asigura participarea la ore a acestora. Având în vedere că în spaţiul public şi la nivel oficial au apărut contradicţii majore cu privire la testarea copiilor la COVID între Ministerul Sănătăţii, Ministerul Educaţiei şi primul ministru, aveaţi obligaţia ca până pe 8 februarie să clarificaţi toate aceste ordine şi declaraţii care se bat cap în cap, dar nici până acum nu este nimic clar. Din păcate şi spre disperarea părinţilor, copiilor şi a profesorilor, şcoala în actuala guvernare se deschide la fel de haotic precum s-a închis în guvernarea precedentă reprezentată tot de Dreapta Unită. În prezent, nu există niciun fel de pregătire şi sprijin minimal din partea Guvernului sau a Ministerului Educaţiei cu privire la testarea sistematică a elevilor şi a profesorilor. Nu sunt proceduri clare nici măcar pentru testarea sporadică, nu se ştie dacă testarea e gratuită, nu există obligativitatea asigurării gratuite a măştilor pentru elevi şi profesori. In plus ordinul comun al celor doi miniştri conţine prevederi absurde, precum obligativitatea menţinerii uşilor deschise la şcoli, fapt care riscă să producă îmbolnăviri în masă ale copiilor şi cadrelor didactice, mai ales acum, iarna. E un fapt că multe şcoli, din toată ţara nu doar din Bucureşti, au probleme cu încălzirea. Uşile menţinute deschise pe timp de iarnă, în condiţiile în care în şcoală e deja frig, va transforma clasele într-un spaţiu al îmbolnăvirii. Domnule ministru, dumneavoastră alături de colegii din actualul Guvern aţi încercat măcar să vedeţi dacă puteţi sta în biroul propriu, care de altfel e bine încălzit, cu geamurile larg deschise, când afară e ger? Încă odată se face proba că actualul guvern din care faceţi parte şi îl reprezentaţi ca ministru al Educaţiei acţionează total opus faţă de multe dintre ţările europene, care au testat în masă cadrele didactice înainte de deschiderea şcolilor. Domnule ministru, de ce aţi permis deschiderea şcolilor fără o testare prealabilă, fără să finalizaţi vaccinarea cadrelor didactice, fără să asiguraţi fiecărei şcoli din România, măşti, dezinfectant şi toate materiale didactice adaptate situaţiei actuale. La finalul anului trecut şi mai ales în ianuarie 2021, în toată Europa, miniştrii Sănătăţii au organizat testarea pe scară largă a profesorilor şi elevilor pentru a putea redeschide şcolile în siguranţă! Spania a asigurat testarea gratuită a profesorilor şi elevilor înainte de începerea anului şcolar. In Anglia, s-au luat măsuri pentru testarea gratuită, săptămânală, pentru toţi profesorii sau elevii care intră în contact cu o persoană infectată. Austria a asigurat 5 milioane de teste rapide pentru elevi şi profesori. Este deplorabil că în calitate de ministru al Educaţiei una ziceţi şi alta faceţi! Aţi promis testarea sistematică gratuită în şcoli, după model european, dar în ordinul comun semnat cu ministrul Sănătăţii se prevede că toţi elevii unei clase stau 14 zile acasă, în izolare, dacă se confirmă două cazuri pozitive în respectiva clasă, iar dacă se confirmă două cazuri pozitive în mai multe clase, toţii elevii şcolii intră 14 zile în carantină. Firesc şi util ar fi fost să fie realizată testarea tuturor contacţilor direcţi cu cei contaminaţi, respectiv elevi, profesori şi apoi să fie reluată activitatea normală dacă testele erau negative. Acestui tablou sumbru se adaugă realitatea că profesorii n-au avut cum să se vaccineze, deşi, teoretic figurau drept personal prioritar esenţial, însă nici măcar 10% dintre ei nu sunt imunizaţi, în schimb colegii dumneavoastră din Guvern au fost toţi vaccinaţi. În concluzie, Guvernul Cîţu din care faceţi parte, prin amatorismul şi neputinţa sa transformă deschiderea şcolilor într-o aventură cu risc crescut de îmbolnăvire cu noul coronavirus al elevilor şi profesorilor, cu stres pentru părinţi şi cu afectarea gravă a modului de desfăsurare a cursurilor. Domnule ministru, în calitate de parlamentar PSD vă solicit imperativ aplicarea modelului european: testare gratuită masivă în şcoli, inclusiv profilactică, urgentarea vaccinării prioritare a cadrelor didactice, distribuirea gratuită a măştilor de protecţie tuturor elevilor şi profesorilor, asigurare căldurii în şcoli pe perioada iernii şi a tuturor materialelor didactice necesare”, spune deputatul PSD Daniela Oteșanu.