Deputat Eugen Neață: Amendamente la bugetul României pe 2021 pentru alte localități vâlcene

Următoarele 30 de amendamente pe care le-am depus în Parlamentul României se referă la mai multe localități vâlcene. Așa cum am mai scris aici, am folosit perioada acestui început de an pentru documentare în localitățile județului. Știam din timpul campaniilor electorale de anul trecut de ce au nevoie primarii pentru a-și realiza proiectele pe care le-au promis în programul electoral. La rândul lor, primarii mi-au comunicat ce alte proiecte au apărut între timp.

S-au adunat, iată, sume importante de care este nevoie în localitățile vâlcene pentru proiecte de dezvoltare: Budești (6.956.790 lei), Bunești (6.165.200 lei), Dăești (7.009.639 lei), Fârtățești (15.204.240 lei), Făurești (24.214.885 lei), Grădiștea (34.155.838 lei), Gușoeni (5.134.232 lei), Mateești (38.888.602 lei), Lădești (19.826.191 lei), Diculești (21.283.408 lei), Sălătrucel (5.669.000 lei), Sinești (30.656.958 lei), Voicești (5.565.807 lei), Zătreni (7.161.004 lei), Bălcești (2.910.785 lei), Bujoreni (10.469.208 lei), Băbeni (6.693.407 lei), Brezoi (5.011.299 lei), Ocnele Mari (29.890.000 lei), ADI Oltenia Carpatica, adică grupul de localități Horezu, Frâncești, Tomșani, Pietrari, Măldărești, Slătioara și Vaideeni (179.861.934 lei), ADI Luncavăț-Cerna, adică grupul de localități Popești, Cernișoara, Oteșani (80.376.450 lei), Malaia (3.578.299 lei), Voineasa (3.215.705 lei), Stoilești (7.769.660 lei), Galicea (80.863.916 lei), Olanu (47.139.821 lei), Drăgoești (26.032.700 lei), Ștefănești (10.955.082 lei), Alunu (56.976.128 lei) și Berbești (36.814.556 lei).

Sunt bucuros să văd că administrațiile locale continuă dezvoltarea rețelelor locale de căi de deplasare și de utilități și că adaugă la acestea o nouă ambiție: gaze naturale pentru gospodăriile localității, pentru încălzirea locuințelor cu ajutorul gazelor naturale, nu al lemnelor din pădure. O acțiune atât de concertată a tuturor localităților poate aduce un mare beneficiu mediului natural al județului Vâlcea. Am inițiat de asemenea mai multe amendamente la legea bugetului împreună cu colegii mei parlamentari de Vâlcea, membri ai Partidului Social Democrat. Despre aceste inițiative voi vorbi mai pe larg în articolul viitor.

Deputat PSD,

Eugen Neață