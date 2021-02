De ce nu reactioneaza PSD Valcea la abuzurile din invatamantul valcean?!

Invatamantul valcean se confrunta de luni de zile cu abuzuri inimaginabile din partea Inspectoratului Scolar Valcea! Inspectorii, in frunte cu sefa Mihaela Andreianu, se comporta ca niste agenti bolsevici, calcand in picioare legile in vigoare! A fost declansata o adevarata vanatoare a directorilor de licee si scoli generale care nu canta in stil liberal! Scopul scuza mijloacele – acesta este motto-ul dupa care actioneaza gasca galbejita de politruci. Victime ale acestei campanii de teroare au cazut directori competenti, iubiti de elevi si profesori de la colegiile: Mircea cel Batran, Matei Basarab, Alexandru Lahovari, Liceul Sanitar etc. In acest timp, Opozitia politica valceana este INEXISTENTA – nu vede, nu aude, nu reactioneaza! O tacere suspecta, un fel de pact cu… dusmanul politic! PSD Valcea este un fel de poveste cu ce a fost si nu mai este?! Ordinul pe unitate pare a fi: inghititi toate mizeriile puse in scena de PNL Valcea! Sa le fie teama liderilor PSD Valcea sa schiteze macar Opozitia?! Niciun comentariu, niciun comunicat ca reactie la abuzurile PNL din invatamantul valcean! Ziarul de Valcea i-a contactat pe mai multi lideri PSD Valcea care au declarat ca ei respecta ierarhia de partid si asteapta un semn de atac de la presedintele Constantin Radulescu… Curaj, curaj, gata hibernarea, iesiti din zona de confort!

Tiberiu Pirnau