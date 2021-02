Consiliul Local Bărbăteşti a decis predarea către CNI a unui teren pentru realizarea de lucrări de punere în siguranţă a drumului local Băltăreț

Consiliul Local Bărbăteşti a aprobat anul trecut predarea către Ministerul Lucrărilor Publice, Dezvoltării şi Administraţiei prin Compania Naţională de Investiţii, pe bază de protocol, a amplasamentului, teren, cu categorie de folosinţă drum, amplasament situat în comuna Bărbăteşti şi aflat în administrarea Consiliului local Bărbăteşti, în suprafaţa totală de 2 hectare, în vederea şi pe perioada realizării de către CNI a obiectivului de investiţii „Lucrări de punere în siguranţă a drumului de interes local Băltăreț, ce face legătura între satele Bodeşti şi Bărbăteşti, afectat de calamităţi în comuna Bărbăteşti, judeţul Vâlcea”. S-a mai aprobat finanţarea din bugetul local a cheltuielilor pentru servicii şi lucrări finanţate de comună Bărbăteşti în valoare de 64.500 lei fară TVA. Încă de anul trecut, primarul din Bărbăteşti, Constantin Banacu, a demarat lucrările de reabilitare a şcolii gimnaziale din satul Bârzeşti: „Investiţiile s-au realizat cu fonduri din bugetul local şi s-au ridicat la valoarea totală de 100.000 euro. De la finele lunii iulie, şcoala mare din centrul localităţii a intrat într-un proces de reparaţie capitală. Am vrut s-o modernizăm complet, pentru a le oferi elevilor cele mai bune condiţii de a învăţa acolo. Motivul este acela că, în viitorul apropiat, probabil chiar din 2021, această unitate ar putea să rămână singura unitate funcţională din localitate”. Tot anul trecut, Consiliul Local al comunei Bărbăteşti a decis înființarea Serviciului de iluminat public al comunei, precum și regulamentul de organizare și funcţionare a Serviciului de iluminat public. S-a mai aprobat studiul de oportunitate pentru delegarea gestiunii prin concesiune a Serviciului de iluminat public pentru activitățile de întreținere și reparaţii a sistemului de iluminat public. În acest an, Primăria Bărbătești va reabilita, extinde, moderniza și dota cu aparatură dispensarul din satul Bodești. În luna august 2020, Consiliul local al comunei Bărbăteşti a aprobat devizul general actualizat și principalii indicatori tehnico-economici actualizați, pentru rest de execuţie la proiectul „Asfaltare drumuri de interes local în comuna Bărbăteşti”, la suma de 5,2 milioane de lei.