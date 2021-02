COMUNICAT DE PRESĂ. 346,3 milioane de Iei pentru municipiul Râmnicu Vâlcea, prin POR 2014-2020 

Orașul Imnului Național se dezvoltă cu bani europeni

Reabilitarea termică a blocurilor, modernizarea și dotarea unităților de învățământ, amenajarea parcurilor, reabilitarea sistemului de iluminat public, modernizarea transportului public, dezvoltarea unui centru pentru managementul traficului, construirea unei artere rutiere și sprijinirea comunităților marginalizate. Acestea sunt prioritățile Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea, realizate prin Programul Operațional Regional (POR) 2014-2020.

Primăria Râmnicu Vâlcea a înțeles că fondurile europene reprezintă cheia dezvoltării. Nu mai puțin de 22 de proiecte, în valoare totală de 346,3 milioane de Iei, vor schimba înfățișarea orașului:

• 12 proiecte, dintre care două finalizate și alte două cu lucrări realizate în proporție de sută la sută stadiu fizic, implementate în cadrul Axei prioritare 3 a POR 2014-2020, cu o valoare totală de 110,8 milioane de Iei, prevăd reabilitarea termică a mai multor blocuri și unități de învățământ, precum și reabilitarea sistemului de iluminat public, inclusiv realizarea unei canalizări subterane noi, aferente rețelelor electrice și de telecomunicații.

• Nouă proiecte, în valoare totală de 230,4 milioane de lei, implementate în cadrul Axei prioritare 4 a POR 2014-2020, urmăresc construirea unei artere rutiere și achiziționarea de autobuze cu combustibili alternativi (proiect finalizat), echiparea mijloacelor de transport în comun, modernizarea parcului auto și a stațiilor, dezvoltarea unui centru cu sistem integrat de management al traficului, amenajarea mai multor parcuri, reabilitarea, modernizarea și dotarea unor unități de învățământ, precum și dezvoltarea comunităților marginalizate.

• Reabilitarea, modernizarea și dotarea unei școli, un proiect în valoare de 5 milioane de Iei, finanțat în cadrul Axei prioritare IO, vizează îmbunătățirea infrastructurii educaționale.

Succesul la Primăria Râmnicu Vâlcea a fost obținut cu sprijinul unei echipe determinate, dornice de performanță, coordonată de un primar hotărât să schimbe imaginea comunității și sprijinită de Agenția pentru Dezvoltare Regională (ADR) Sud-Vest Oltenia. Astfel că rezultatele nu s-au lăsat așteptate, iar schimbarea în bine a orașului va fi tot mai vizibilă.

„Dezvoltarea înseamnă investiții în infrastructura de orice fel, iar modernizarea infrastructurii va atrage investițiile private, care vor genera, Ia rândul lor, bani la bugetul administrației locale. Primăria Râmnicu Vâlcea a înțeles foarte bine aceste aspecte, iar proiectele pe care Ie implementează vizează numeroase domenii, de Ia iluminat și transportul public la infrastructura de învóțómônt și zonele verzi. Însă, cele mai multe proiecte presupun reabilitarea termică a câtorva zeci de blocuri, ceea ce înseamnă, pentru locatari, în primul rând„ costuri de întreținere scăzute. Ne bucurăm să vedem cum orașele din regiune se schimbă permanent în beneficiul locuitorilor și cum fondurile atrase prin Programul Operațional Regional dezvoltă comunitățile Olteniei. Este cea mai frumoasă recompensă a muncii noastre. Astfel se întâmplă și în Râmnicu Vâlcea, un oraș care înflorește pe zi ce trece, cu o administrație deosebit de eficientă, cu care am avut mereu o colaborare extraordinară”, a declarat doamna Marilena Bogheanu, directorul general al ADR Sud-Vest Oltenia.

O administrație publică axată pe nevoile cetățenilor implică preocupare, deschidere, eficiență și implementarea unor proiecte concrete de dezvoltare locală. Având aceste atribute, Primăria municipiului Râmnicu Vâlcea demonstrează că evoluția nu este dificilă atunci când activitatea este canalizată în direcția realizării unor schimbări durabile.

„Atragerea fondurilor europene este esențială, pentru că resursele proprii nu sunt suficiente pentru nevoile orașului. O cerință obligatorie nu doar pentru noi, ci pentru orice autoritate publică locală, este dezvoltarea zonei pe care o administrează, iar acest lucru este posibil doar cu bani europeni, în principal prin Programul Operațional Regional. De aceea, ne-am concentrat activitatea în această direcție și am fost mereu susținuți de conducerea și de experții ADR Sud-Vest Oltenia, al căror sprijin a fost esențial. În momentul de față, avem trei proiecte finalizate, două cu lucrările încheiate și alte 17 aflate în diferite etape de implementare. Vorbim despre proiecte pentru infrastructura de transport, gestionarea traficului, modernizarea iluminatului public, reabilitarea termică a blocurilor, investiții în unități școlare, amenajarea parcurilor, dar și sprijin pentru comunitățile marginalizate. Sunt proiecte importante, Ia care am muncit foarte mult și de Ia care avem mari așteptóri. Le promitem cetățenilor că activitatea noastră va fi canalizată În continuare pe dezvoltarea orașului și creșterea nivelului de trai al populației”, a declarat domnul Mircia Gutău, primarul municipiului Râmnicu Vâlcea.

În perioada următoare, conducerea Primăriei municipiului Râmnicu Vâlcea se va concentra pe finalizarea proiectelor implementate prin POR 2014-2020. În paralel, va continua să lucreze pentru dezvoltarea orașului și accesarea de noi finanțări care să aducă și mai multe schimbări pozitive în viața cetățenilor.

Aleea Teatrului, nr. I, Craiova www.adroltenia.ro

0251/411.869; office@adroltenia.ro

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020

www.inforegio.ro I facebook.com/inforegio.ro

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.