Bogdan Stanescu, bugetarul care încasează 12 salarii lunar de la stat!

Căutând să văd cine e administrator special al Complexului Energetic Hunedoara și ducându-mă mai încolo în timp, prin 2016-2017, am dat peste un individ care, pe lîngă funcția de administrator special al CEH, mai avea alte 11 joburi la stat.

Omul încasa 12 salarii. Bineînțeles, și asta era expert în Securitate și Apărare Națională, cu Stefan Gheorghiu (SNSPA) la zi și cu facultatea Hyperion absolvită cu laude.

Pe lângã faptul cã era director în Ministerul Economiei, Bogdan Stãnescu mai avea următoarele joburi:

– administrator special la Oil Terminal, de unde încaseazã lunar o indemnizatie de 3.419 lei,

– consilier al viceguvernatorului BNR Bogdan Olteanu, cu salariu la secret,

– administrator special la Arcadia 2000 SA Bucuresti,

– din partea Autoritãtii pentru Administrarea Activelor Statului, plãtit cu 36.396 lei pe an;

– administrator special la Romplumb SA Baia Mare si Oltchim SA Râmnicu Vâlcea, din partea Ministerului Economiei- Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului, al cãrui director general este, funcții care-i aduc 105.197 lei pe an;

– membru al Curtii de Arbitraj Bucuresti, cu venituri anuale de 29.078 lei;

– administrator special la Hidroelectrica SA, din partea Ministerului Economiei si a Fondului Proprietatea, care-l plãtesc cu 11.940 lei, 4.809 lei pe an;

– membru în Consiliul de Administratie (CA) al Nuclearelectrica SA, care-i asigurã încã 38.735 lei pe an;

– membru CA la Rompetrol Rafinare SA, din partea statului român, cu un venit anual de 59.571 lei;

– reprezentant al statului în AGA Complexului Energetic Hunedoara, cu 12.860 lei pe an;

– membru AGA la Complexul Energetic Oltenia, cu 47.760 lei anual; – membru în AGA de la Nuclearelectrica SA, cu 36.000 lei pe an.

Întreaga familie este bugetară, în condiţiile în care şi soţia lui este şef de serviciu în Ministerul Justiţiei. Stănescu a fost partener în societatea de avocatură a Alinei Gorghiu.

Prin 2019 l-am regasit cu urmatoarele 6 joburi:

– consilier strategic BNR (venit la secret)

– Asociatia de Dezvoltare Intracomunitara de Transport Public Bucuresti-Ilfov, consilier director / 32349 ron pe an

– Autoritatea pentru Administrarea Activelor Statului, Administrator special la SC Arcadia 2000 SA Bucuresti / 57.035 ron pe an

– Administrator special la Oltchim SA Rm. Valcea / 74.220 ron pe an

– Presedinte al Consiliului de Administratie SNGN Romgaz SA- FIGN Depogaz Ploiesti / 50.006 ron pe an

– membru in Consiliul de Administratie Rompetrol Rafinare SA 96.000 ron pe an

Pentru genul ăsta de indivizi sunt ținute artificial în viață tot felul de entități economice falimentare, adevărate găuri negre pentru bugetul statului.

https://jurnalul.ro/special-jurnalul/anchete/record-absolut-un-functionar-este-platit-de-12-firme-toate-de-stat-719672.html

https://gddhd.ro/actualitate/bogdan-stanescu-ramane-administratorul-special-al-ceh/” Slavulete Ovidiu