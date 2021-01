Valceanul Bogdan Mateescu, presedinte CSM, primeste lunar de la statul roman o indemnizatie care depaseste salariul presedintelui Romaniei, Klaus Iohannis! HUOOO!!! 

Indemnizatiile sunt diverse, pentru transport, chirie, in cazul celor care nu locuiesc in Bucuresti, deplasari, si nu numai. Totusi, unii dintre ei, cum ar fi Lia Savonea, care locuieste in comuna Chiajna, situata la aproximativ 12 kilometri de Bucuresti, beneficiaza de indemnizatia de chirie, cu toate ca distanta parcursa este similara cu o plimbare din Rahova in Titan.

Bogdan Mateescu, presedintele CSM, incaseaza 218.306 de lei anual doar pentru decontare transport, chirie, diurna pentru deplasarile interne si diurna pentru detasare. Se adauga si salariul, de 323.761 de lei pe an. De exemplu, Klaus Iohannis, presedintele Romaniei, are venituri anuale de 179.735 de lei.

Mihai-Bogdan Mateescu

Bogdan Mateescu detine un apartament cu doua camere in judetul Valcea, un Renault Talisman, fabricat in 2016, si 359.598 de lei in banca.

Venituri anuale declarate pentru anul fiscal 2019

Decontare transport – 5.781 de lei

Decontare chirie – 31.071 de lei

Indemnizatie membru ales al CSM – 323.761 de lei

Diurna deplasari interne – 11.861 de lei

Diurna detasare – 170.993 de lei

Drepturi salariale restante – 23.067

Mihai Andrei Balan

Judecatorul CSM declara doua apartamente, unul in Timisoara si unul in Bucuresti, si aproximativ 235.498 de lei si 12.300 de euro in banca.

Venituri anuale

Membru CSM – 323.400 de lei

Judecator Tribunalul Timis – 30.461 de lei

Alte venituri CSM – 180.807 lei si 712 euro

Gabriela Baltag

Gabriela Baltag declara doua terenuri intravilane, un apartament si o casa de vacanta in Piatra Neamt.

Are doua masini, o Skoda fabricata in 2005 si un Audi Q3 fabricat in 2018.

Venituri anuale

Drepturi salariale restante – 133.256 de lei

Salariu CSM – 331.388 de lei

Indemnizatie delegare – 14.637 de lei

Indemnizatie detasare – 155.414 de lei

Decontare transport – 9.650 de lei

Decontare chirie – 30.388 de lei

Transport Legea nr. 303/2004 – 539 de lei

Andrea Annamaria Chis

Andrea Annamaria Chis detine un teren intravilan si un apartament in Cluj-Napoca.

Are o Honda VT 500, fabricata in 1983.

Are in banca aproximativ 6.109 de lei si 117.003 euro.

