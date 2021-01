Un medic de 34 de ani din Valcea a murit dupa ce a fost depistat cu COVID-19: “N-a raspuns la niciun tratament” 

Potrivit adevarul.ro , Florin Onescu avea 34 ani si era originar din comuna olteana Priseaca. De putin timp terminase o noua specializare si lucra alaturi de fratele sau, de asemenea medic, in spitalul din orasul Dragasani, unde ocupa, de la 1 decembrie, un post de medic specialist Radiologie si Imagistica Medicala – relateaza ziare.com Sursa citata mai arata ca inainte de Craciun , medicul a mers acasa la parinti, au taiat porcul pentru Craciun, si s-a intors la Dragasani. I-a spus mamei la telefon ca cel mai probabil a racit, pentru ca transpira mult. In plus, in tot ce pregatea in bucatarie regasea un gust prea dulce.Potrivit adevarul.ro, in scurt timp, simptomele au devenit si mai evidente, iar starea sa de sanatate s-a inrautatit rapid. A lucrat in weekend-ul respectiv, insa, luni, familia l-a condus la spital, unde a fost si testat, a povestit Cristian Jandarmu, un prieten din copilarie, coleg de scoala generala.

Sursa citata mai arata ca Florin Onescu a fost tratat initial la Spitalul Municipal Caracal, ulterior fiind transferat la Spitalul Colentina din Bucuresti, unde a murit in noaptea dintre ani.

“Au incercat toate variantele posibile, a fost la Terapie Intensiva, n-a raspuns la niciun tratament, asa mi-a spus fratele lui, erau foarte apropiati”, a declarat pentru adevarul.ro Cristian Jandarmu, coleg in scoala generala cu Florin Onescu.