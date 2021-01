Teste pentru identificarea anticorpilor impotriva Coronavirus in Clinicile GRAL Medical

Un test pentru determinarea anticorpilor SARS-CoV-2 este util pentru a evidentia expunerea organismului la virus. Simptomele clinice ale infectiei cu noul Coronavirus pot aparea intr-o perioada cuprinsa intre 2 si 14 zile din momentul infectarii, insa exista si pacienti care nu au simptome. Sunt mai multe aspecte pe care fiecare pacient ar trebui sa le ia in calcul atunci cand se prezinta pentru teste in laboratoare specializate.

Cum evolueaza anticorpii anti SARS-CoV-2

In ceea ce priveste infectia cu SARS-CoV-2, anticorpii vor aparea in ser intr-o perioada de cateva zile si pana la 2 saptamani din momentul in care apar simptomele, dupa ce a fost detectat ARN-ul viral. Chiar daca de obicei anticorpii lgM sunt formati inainte de cei lgG, sunt si situatii in care cei doi anticorpi apar simultan, uneori anticorpii lgG fiind cei care apar primii. Acesti anticorpi pot fi detectati in sangele pacientului chiar si pentru cateva luni de la convalescenta, in timp ce anticorpii lgM dispar mai repede si sunt prezenti doar pentru cateva saptamani de la debutul bolii. Sunt si anumite situatii specifice in care la un test pentru determinarea anticorpilor anti Covid-19 acesti anticorpi nu apar, chiar daca infectia este confirmata de ARN-ul viral. Explicatia in acest sens se bazeaza pe faptul ca fiecare organism raspunde la infectie intr-un mod specific, iar prezenta anticorpilor alaturi de ARN-ul viral si de alte teste imagistice si de laborator, in combinatie cu starea clinica a pacientului, determina acuratetea diagnosticului si urmarirea eficienta a modului in care boala evolueaza.

Ce rol are testul pentru anticorpi anti Covid-19?

Testele serologice care identifica anticorpii anti SARS-CoV-2 in sangele pacientilor sunt folosite pentru a scoate in evidenta expunerea la acest virus. Pentru testele cantitative se fac urmatoarele mentiuni:

Pacientii simptomatici, dar care nu au ARN viral detectabil, prezenta anticorpilor lgM, lgC determina suspiciunea infectarii si necesita mai multe investigatii;

determina suspiciunea infectarii si necesita mai multe investigatii; In cazul pacientilor asimptomatici, care au luat contact cu persoane infectate, dar care nu au ARN viral detectabil, prezenta anticorpilor este utila pentru monitorizarea lor optima;

Prezenta anticorpilor ajuta la selectia donatorilor de plasma;

Prezenta anticorpilor, cu sau fara simptome clinice, este relevanta pentru a indica un contact cu virusul;

Testele permit urmarirea dinamicii anticorpilor si impreuna cu mai multe teste de laborator ajuta la determinarea modului in care organismul raspunde la virus.

Testele efectuate in Centrele GRAL Medical sunt prelevate in conditii optime, astfel incat sa nu existe nicio eroare in momentul in care sunt obtinute rezultatele.

Mentiuni cu privire la testele pentru anticorpi SARS-CoV-2

Au fost intalnite cazuri in care persoanele cu diagnostic confirmat de ARN-ul viral nu aveau anticorpi. Testele serologice nu pot fi utilizate singure, pentru a determina un diagnostic. Daca anticorpii nu sunt prezenti in organism, nu se poate concluziona ca virusul nu este sau nu a fost prezent. In cazul in care testele au loc la inceputul perioadei de infectare, este posibil ca anticorpii sa nu fi fost inca secretati de organism. Sunt si anumite situatii in care sunt intalniti anticorpii lgG in perioada de infectie activa. De asemenea, exista si situatii in care lgM a fost prezent cateva saptamani dupa ce pacientul a fost declarat vindecat. S-a constatat ca acesti anticorpi nu sunt prezenti doar atunci cand boala este activa si contagioasa.

Din acest motiv, rezultatele testelor urmeaza sa fie interpretate tinand cont de contextul clinic si epidemiologic de catre un medic clinician. In cazul in care este posibil, rezultatele vor fi corelate si cu cele RT-PCR, dar si cu alte teste de laborator sau paraclinice. In cazul persoanelor care intentioneaza sa doneze plasma pentru alti bolnavi, trebuie sa fie facut testul pentru depistare cantitativa a acestor anticorpi anti SARS-CoV-2.