SUTE DE LOCURI DE MUNCA VACANTE 

LOCURI DE MUNCA VACANTE

1. ABY BAR SRL COD FISCAL: 30999596 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.158 A,COMPLEX NORD 2 Barman Valabilitate: 08.02.2021

2. AJAX DISTRIBUTION 2015 SRL COD FISCAL: 34089100 ADRESA: STOLNICENI,NR.208 A TELEFON: 0770199093/0770160263 E-mail: ajaxdistribution2015@yahoo.com 1 1 Agent vanzari,vechime in domeniu 1an Conducator auto,vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 08.02.2021

3. AGRODOR SRL COD FISCAL: 5189718 ADRESA: PAUSESTI MAGLASI TELEFON: 0250776538 E-mail: agrodor1999@yahoo.com 1 Ambalator manual Valabilitate: 14.02.2021

4. ANDY SI AYAN SRL COD FISCAL: 40488254 ADRESA: CALIMANESTI TELEFON: 0754306529 1 2 1 Sofer Lucrator bucatarie Bucatar Valabilitate: 11.02.2021

5. ANTARES TRANSPORT SA COD FISCAL: 1472990 ADRESA: STR.DACIA,NR.10 TELEFON: 0741741201 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 1 Consilier juridic Sofer autobuz,cat.D Valabilitate: 05.02.2021.

6. APAVIL SA COD FISCAL: 16468149 ADRESA: STR.CAROL I,NR.3-5 TELEFON: 0250735980/0250738903 E-mail: apavil@apavil.ro 2 1 1 Instalator Locurile de munca sunt pentru Calimanesti Selectie dosare concurs cf.anunt publicat Valabilitate: 22.01.2021 Inginer Concurs Valabilitate: 03.02.2021 Sef UIP Concurs Valabilitate: 29.01.2021

7. AREA SYSTEMS SRL COD FISCAL: 39224089 ADRESA: STR.DACIA,NR.10 TELEFON:0748954574 E-mail: resurse.umane@antares-group.ro 1 1 1 Linior Electrician Tehncian sisteme securitate Valabilitate: 18.02.2021.

8. AVICARVIL SRL COD FISCAL: 18658662 ADRESA: FRANCESTI TELEFON: 0735789626 1 1 1 4 1 Electrician de intretinere si reparatii,3 ani experienta in domeniu Lacatus mecanic de intretinere si reparatii, 3 ani experienta in domeniu Sudor, 3 ani experienta in domeniu Manipulant marfuri Muncitor necalificat Se ofera tichete de masa,o masa calda Valabilitate: 31.01.2021

9. ASOCIATIA DE PROPRIETARI NR.8 COD FISCAL: 11396858 ADRESA: RM.VALCEA,BL.C 27,SC A,USCATORIE TELEFON: 0745525111 1 Femeie de serviciu,durata muncii 4 ore/zi Valabilitate: 13.02.2021

10. BACONY SRL COD FISCAL:8960379 ADRESA:BARSESTI/MIHAESTI TELEFON:0754/037.514 E-MAIL: bacony@yahoo.com 1 Conducator auto- TIR- C+E Vechime in domeniu 2 ani. Valabilitate oferta: 28.01.2021

11. BARRECO LARY SRL COD FISCAL: 7688072 ADRESA: BAILE OLANESTI TELEFON: 0740154393 E-mail:barecolary@yahoo.com 1 Medic balneolog Valabilitate: 19.02.2020

12. BOROMIR IND SRL COD FISCAL: 6334476 ADRESA: RM.VALCEA TELEFON: 0374407225 E-mail: resurse.umane@boromir.ro 2 2 2 1 1 1 Electrician Lacatus mecanic Mecanic intretinere-reparatii Tehnician ind.alimentara Operator masina ambalat Morar Valabilitate: 05.02.2021

13. CARREFOUR ROMANIA SRL COD FISCAL: 11588780 ADRESA: STR.FERDINAND,NR.38 TELEFON: 0374708700 E-mail: maria_giuga@carrefour.com 1 Coordonator decorari Se ofera tichete de masa,ajutor de transport,asigurare medicala privata,carduri valorice de Paste si Craciun,prima de vacanta Valabilitate: 12.02.2021

14. CAROLIN SRL COD FISCAL: 5617199 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0744589735 E-mail: office.carolin@yahoo.com 5 5 5 5 Zidar Dulgher Lacatus mecanic Tamplar Pentru toate posturile se solicita vechime in domeniu 5 ani Valabilitate: 19.02.2021

15. CIVIL SPEED SRL COD FISCAL: 28136089 ADRESA: STR.T.VLADIMIRESCU,NR.2 TELEFON: 0741628921/0350806279 E-mail: office@civilspeed.ro 1 Mecanic utilaj Valabilitate: 31.01.2021

16. CRISTEL PROFI PROD SRL COD FISCAL: 37645065 ADRESA: STR.REGINA MARIA,NR.7 TELEFON: 0746239362 1 Muncitor necalificat Valabilitate: 18.02.2021

17. COLEGIUL NATIONAL ALEXANDRU LAHOVARI RM.VALCEA COD FISCAL: 2540937 ADRESA: STR.GENERAL PRAPORGESCU TELEFON: 0350410564 E-mail: lahovarial@yahoo.com 1 Ingrijitor,studii medii Relatii suplimentare pe site: www.lahovari.com Valabilitate: 18.02.2021

18. COMUNA MACIUCA COD FISCAL:2541584 ADRESA: MACIUCA TELEFON: 0730084150/0250769706 E-mail: maciuca@vl.e-adm.ro 1 Sofer microbuz scolar,vechime in domeniu 5 ani,permis conducere cat.D,atestat profesional transport persoane,aviz psihologic Concurs Valabilitate: 05.02.2021

19. DALCRYSS TOTAL COMPANY COD FISCAL: 39016894 ADRESA :NICOLAE BALCESCU,NR. 41 TELEFON: 0751/987.969 E-MAIL: office@dalcryss.eu 1 1 Muncitor calificat confectioner montator produse din lemn; Studii profesionale, absolvent incepand cu anul 2013. Muncitor necalificat la asamblarea, montarea pieselor. Scoala profesionala, abs. incepand cu anul 2013. Valabilitatea ofertei 27.01.2021

20. DEEP SERV 2000 SRL COD FISCAL:12732417 ADRESA: VRANCEA TELEFON: 0742276290 1 Ingrijitor cladire Locul de munca se afla la Rm.Valcea Valabilitate: 19.02.2021

21. DELGUARD SRL COD FISCAL: 22551191 ADRESA: STR.OSTROVENI,NR.102 TELEFON: 0250730337 1 5 Agent de securitate Locul de munca se afla la Salina Praid Valabilitate: 29.01.2021 Agent de interventie si paza,permis cat.B Valabilitate: 12.02.2021

22. DON PEDRO SRL COD FISCAL: 7521316 ADRESA: BUDESTI TELEFON: 0723180914 E-mail: resurseumane@donpedro.com.ro 3 Mecanic operator Valabilitate: 30.01.2021

23. DRAMICAM SRL COD FISCAL: 15281818 ADRESA:RM.VALCEA TELEFON: 0745099814 1 2 1 1 1 1 1 2 Maistru in constructii Zidar-pietrar Dulgher Fierar Zugrav Faiantar Electrician Muncitor necalificat Valabilitate: 13.02.2021.

24. FABRLEG SRL COD FISCAL: 40541072 ADRESA: VLADESTI TELEFON: 0745645034 E-mail: fabrileg@yahoo.com 1 Lucrator comercial,cunostinte PC Valabilitate: 15.02.2021

25. FARMACIA DOVERMED SRL COD FISCAL: 34247790 ADRESA: HOREZU TELEFON: 0744701249 E-mail: farmacia.dovermed@yahoo.com 1 Femeie de serviciu Valabilitate: 08.02.2021

26. FILARMONICA ION DUMITRESCU COD FISCAL:7538326 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.138B TELEFON: 0350803036 E-mail: office@filarmonica-valcea.ro 1 1 1 Concert maestru grad 1 A,vechime in domeniu 9 ani Concurs Valabilitate: 29.01.2021,ora.16.00 Inspector de specialitate grad I,vechime in domeniu 7 ani Concurs Valabilitate: 29.01.2021,ora.16.00 Casier,vechime in domeniu 5 ani Concurs Valabilitate: 29.01.2021

27. FITOPLANTAGRO SRL COD FISCAL:16692463 ADRESA:MIHAESTI,SAT BARSESTI TELEFON:0722/271.302 1 1 Inginer agronom-studii superioare; Locul de munca se afla in loc.Mihaesti,sat Barsesti; Facturist – liceul agricol, silvic sau biochimie. Valabilitatea ofertei:01.02.2021..

28. FOREXIM SA COD FISCAL: 8178691 ADRESA: ALEEA BRADULUI,NR.4 TELEFON: 0747286625/0742815853 E-mail: forexym_construct@yahoo.com 4 3 Muncitor necalificat Sudor Valabilitate: 08.02.2021..

29. GENAROM SRL COD FISCAL: 13577850 ADRESA: IONESTI,DELURENI,NR.24 TELEFON: 0731008818 E-mail: genaromvl@yahoo.com 1 1 Designer industrial Manipulant marfa Valabilitate: 30.01.2021

30. GROUPAMA ASIGURARI COD FISCAL: 6291812 ADRESA: STR.CALEA LUI TRIAN,NR.145 TELEFON: 0755190509 E-mail: claudia.marin@groupama.ro 20 Agent de asigurare,studii medii Valabilitate: 19.02.2021

31. INSIADA SRL COD FISCAL: 33228456 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0748147138 E-mail: insiemepizza@yahoo.com 1 1 Ospatar Ajutor bucatar Valabilitate: 05.02.2021

32. JILPACK PRODCOM SRL COD FISCAL:14538671 ADRESA: BUJORENI TELEFON: 0787286723 E-mail:JILPACKPROD@YAHOO.COM 2 Muncitor necalificat Valabilitate: 11.02.2021

33. HANDYMAN INTERNATIONAL SRL COD FISCAL: 35740346 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0751051955 E-mail: hr@handy-man.ro 2 Agent curatenie cladiri si mijloace de transport Se ofera tichete de masa,spor de weekend 2% Valabilitate: 04.02.2021.

34. LENORY SRL COD FISCAL: 7833288 ADRESA: VOINEASA TELEFON: 0740792412/0743469317 2 1 1 2 Bucatar Ajutor bucatar Inginer silvic Camerista Se ofera transport,sporuri,tichete Valabilitate: 06.02.2021

35. LICEUL TEHNOLOGIC CAPITAN NICOLAE PLESOIANU COD FISCAL: 2649544 ADRESA: STR.GABRIEL STOIANOVICI,NR.5 TELEFON: 0250732853 E-mail: grplesoianu@yahoo.com 1 Secretar scoala( 1 norma),vechime in domeniu minim 3 ani,vechime in munca minim 6 ani,studii superioare Curs/atestat resurse umane Inscrierile la concurs se fac zilnic intre orele 10.00-14.00,pana la adata de 22.01.2021 la sediul unitatii Proba scisa- in data de 1.02.2021,ora 9.00,la sediul unitatii Proba de interviu-data de 3.02.2021,ora.9.00,la sediul unitatii Bibliografia pentru concurs este afisata la aavizierul unitatii sau pe www.cnplesoianu.ro

36. MARMOBICA SRL COD FISCAL: 19036242 ADRESA: N.IORGA BL A14/1/E TELEFON :0350/428.408; 4 Muncitor necalificat. Valabilitate 02.02.2021.

37. MAISON BOIS NATURE SRL COD FISCAL:36408400 ADRESA: STR.G-RAL MAGHERU TELEFON:0770/624.470 2 2 Tamplar; Dulgher Valabilitatea ofertei:04.02.2021

38. PADOS SERV SRL COD FISCAL:35969332 ADRESA:RM.VALCEA, RAURENI,NR.27 TELEFON:0744/701.068 2 2 Conducator auto- transport international,cat.C,E-vechime 2ani; Mecanic auto-vechime 2 ani; Valabilitatea ofertei:10.02.2021….

39. PCI TRADING SRL COD FISCAL: 32373067 ADRESA: STR.UZINEI,NR.67 TELEFON: 0726109081/0758107927 E-mail: marian_haloiu@yahoo.com 1 Electricin automatist Valabilitate: 13.02.2021

40. PORCELINO GRASSO SRL COD FISCAL: 277855510 ADRESA: 0725726005 3 2 1 1 Muncitor necalificat Medic veterinar Tehnician veterinar Functionar administrativ Se ofera tichete de masa,o masa calda,bonusuri Valabilitate: 28.02.2021

41. REIMAR CONSTRUCT SRL COD FISCAL: 14341245 ADRESA: BUCURESTI TELEFON: 0250738888 E-mail: reimarconstruct@yahoo.com 1 Inginer devizier in c-tii civile si industriale,vechime in domeniu 3 ani Se ofera bonuri de masa,salariu atractiv Valabilitate: 11.02.2021

42. ROLEXGEL SRL COD FISCAL: 14119606 ADRESA: STR.LUCEAFARULUI,NR.4 TELEFON: 0752263121 E-mail: rollexgel@yahoo.com 1 1 Lucrator comercial Manipulant( magazin instalatii sanitare+mat.constructii) Se ofera tichete de masa Valabilitate: 12.02.2021

43. ` ROMCIL 2019 SRL COD FISCAL: 40939877 ADRESA: BREZOI TELEFON: 0744173520 3 Muncitor necalificat Conditii: lb.rusa,lb.engleza Se ofera cazare Valabilitate: 31.01.2021

44. ROMLELIE SRL COD FISCAL: 14230948 ADRESA: STR.BRAJULUI,NR.36 C TELEFON: 0250806013/0250806015 E-MAIL: CAMELIA@ROMLELIE.COM 8 9 Muncitor necalificat Confectioner textile Valabilitate: 28.01.2021

45. SERTECH INDUSTRY COD FISCAL 20984288 ADRESA: STR VIILE NR 1-SIBIU TELEFON: 0745/503.634; 0741/057.401 E-MAIL: office@sertech.ro WEB www.sertech.ro 2 1 1 2 Lacatus mecanic-vechime 1 an; Frezor universal-vechime 1an; Electromecanic masini si echip electr – vechime 1 an; Muncitor necalificat la ambalarea, montarea pieselor; Locurile de munca se afla in Sibiu. Se ofera salariul de incadrare 3.000 lei si bonuri de masa. Valabilitatea ofertei 19.02.2021

46. ŞCOALA GIMNAZIALA NR.4 RM.VALCEA COD FISCAL:15094186 ADRESA: STR.CALEA LUI TRAIAN,NR.97 TELEFON: 0350416709 E-mail: scoala4_scoala4@yahoo.com 1 Administrator patrimoniu,norma intreaga,post debutant-S Concursul se va organiza la sediul Scolii Gimnaziale nr.4 dupa urmatorul program: 03 februarie 2021,ora 14.00-data limita depunere dosare 18 februarie 2021,ora 9.00-proba scrisa 22 februarie 2021,ora 9.00-proba practica/interviu

47. TERMOREP SRL COD FISCAL: 1469332 ADRESA: STR NISTOR DUMITRESCU NR 14/17 TELEFON: 0250/737.308 E-MAIL: termorep@termorep.ro WEB www.termorep.ro 3 3 1 1 Lacatus mecanic-cunostinte desen tehnic; Sudor-cunostinte a doua procedee de sudura; Inginer sudor – capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice; operare MS Office; experienta minim 2 ani. Inginer/Subinginer – capacitatea de interpretare a planurilor si desenelor tehnice specifice; Salariul se negociaza la interviu. Se acorda tichete de masa, decontare abonament, bonusuri de performanta. Valabilitatea ofertei : 06.02.2021

48. U FIT CROSSFIT SRL COD FISCAL: 39581154 ADRESA: STR.BARAJULUI,NR.12 TELEFON: 0771586202 E-mail: ileana12s@yahoo.com 1 Receptionist Valabilitate: 18.02.2021

49. UZINA MECANICA BABENI SA COD FISCAL: 14363324 ADRESA: BABENI TELEFON: 0723290079/0250735079 E-mail: resurseumane@umbabeni.ro 2 Electrician Valabilitate: 11.02.2021

50. VEL PITAR SA COD FISCAL: 21229091 ADRESA: STR.TIMIS,NR.22 TELEFON: 0250746001 2 Electrician intretinere si reparatii,vechime in domeniu 2 ani Valabilitate: 01.03.2021

51. VILARPLACA SRL COD FISCAL: 29062338 ADRESA: STR.BALCIULUI,NR.129 A TELEFON: 0751130500 E-mail: poderoils@yahoo.com 4 Muncitor necalificat ind.lemnului Se asigura transport Valabilitate:04.02.2021