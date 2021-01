Stefan Vuza: Chimcomplex a primit premiul pentru “Investitii in Economia Românească” 

Implicarea noastră și capacitatea de adaptare la provocările anului trecut ne-a adus apreciere și respect în cadrul Galei de Excelență „Împreună protejăm România” organizată de Grupul de Presa MediaUno sub egida Academiei Române.Am început anul 2020 cu îmbunătățirea structurii de conducere a companiei și numirea unei noi echipe executive, care este performantă și dedicată combinatelor trup și suflet.

Imediat după această schimbare a venit acest virus împotriva căruia ne-am mobilizat cu toții și în timp record am crescut capacitatea de producție de biocide, inclusiv am adăugat în portofoliu un biocid gata de folosit cu o concentrație recomandată de OMS și am redeschis instalația de izopropil alcool – substanță utilizată în dezinfectanții pentru mâini.

Platformele noastre de la Rm. Vâlcea și Borzești au lucrat 24/7 tot anul, deși aproape toată industria Europei s-a închis începând cu luna aprilie. A fost o perioadă dificilă, a trebuit să ne regândim strategia și să ne regrupăm, dar am continuat să funcționăm.

Anul 2020, acest premiu și altele pe care le-am mai primit ne confirmă că strategia noastră este bună. Că focusul nostru trebuie să rămână pe inovare, că suntem o echipă valoroasă și că procesul de integrare al celor două mari platforme chimice de la Borzești și de la Oltchim, companii emblematice pentru industria chimică românească este unul necesar la nivel național și internațional.

Acest premiu este al angajaților Chimcomplex! Felicitări!