Retailerul Annabella s-a alăturat echipei CONAF

Reţeaua de magazine Annabella, cea mai puternică afacere antreprenorială din retailul alimentar vâlcean, cu un număr de 90 de unităţi, s-a alăturat echipei CONAF VÂLCEA.

Deşi am traversat un an pandemic dificil în care toate industriile au fost profund afectate, Annabella a reușit să nu se abată de la obiectivele de business setate atât la nivel de cifra de afaceri, cât și expansiune și modernizare a rețelei de magazine. Astfel, aceștia au adăugat 18 noi magazine rețelei în judeţele Vâlcea, Argeş şi Olt.

Lanțul de magazine Annabella are o istorie de mai bine de 25 de ani, fiind condus de familia Mutu. Antreprenoarea Dorina Mutu, directorul general al Annabella, relateaza că povestea brandului a început la patru ani dupa Revoluţie, cu un magazin în care se vindeau fructe şi legume şi doi oameni – ea şi soţul ei, ambii cu speranţe şi idealuri mari. În timp, grupul s-a dezvoltat şi în alte judeţe şi își va continua expansiunea la nivel național, rămânând în continuare companii 100% românești.

CONAF VÂLCEA a câştigat un membru valoros, un brand recunoscut nu doar la nivel local, condus de o femeie de afaceri puternică, care a demonstrat că performanţa ţine de ambitie si implicare.

Dorina Mutu, director general Annabella, se va alătura echipei CONAF VÂLCEA și în calitate de vicepreședinte întrucât dorește să contribuie la susținerea și dezvoltarea comunității antreprenoriale locale și să se implice activ în proiectele pe care CONAF le are la nivel national.

“Mi-a plăcut tare mult cum sună ideea de antreprenoriat feminin şi am acceptat cu drag invitaţia de a ma alatura CONAF Vâlcea cu scopul de a construi ceva durabil alaturi de alte femei puternice ale antreprenoriatului romanesc. Mediul de afaceri românesc este considerat de mulţi o mare provocare şi de aceea cred cu tarie ca a te implica în a veni cu propuneri pentru îmbunătățirea mediului de afaceri, atât pentru generația noastră, cât și pentru viitoarele generatii de antreprenori, este o responsabilitate pe care trebuie să ne-o asumam. Cred că este momentul ca oamenii de afaceri să spună ce anume nu merge şi ce ar trebui schimbat și să avem o comunitate unită de antreprenori în care să ne susținem reciproc în vederea construirii unui mediu de business stimulant”, susţine Dorina Mutu.

Magda Popescu, președinte CONAF Vâlcea, salută intrarea în bordul CONAF Vâlcea a Dorinei Mutu.

”Annabella este un nume important în Vâlcea, și nu numai. Faptul că Dorina Mutu, o femeie de afaceri ambițioasă și inventivă, s-a alăturat echipei CONAF arată că acest proiect de antreprenoriat feminim este unul de succes. CONAF are o portunitate fantastică de a demonstra că poate mișca lucrurile și având alături de noi oameni precum Dorina Mutu sunt sigură că putem reuși”, a declarat Magda Popescu.

La rândul său, președintele CONAF, Cristina Chiriac, este de părere că doar acționând împreună și concertat, mediul antreprenorial poate contribui la schimbări benefice în economia națională.

“Fără implicare și dorința de a crea un mediu de afaceri competitiv nu putem vorbi de dezvoltare economică durabilă. Scopul CONAF este de fi un partener de încredere, echidistant și coerent al instituțiilor statului pentru a contribui la elaborarea de politici publice menite să stimuleze sectorul economic. Îi urez bun venit in echipa noastră retailerului Annabella și dnei Mutu, salut decizia domniei sale de a se implica activ în cadrul sucursalei Vâlcea și încurajez și alți antreprenori, doamne sau domni să se alăture Confederației întrucât cred că avem viziune, obiective și scopuri comune: cu toții ne dorim să trăim într-o Românie prosperă”.