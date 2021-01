Primarul interimar din Scundu, George Blejan, are în vedere introducerea sau extinderea rețelei de utilități în localitate

În viitorul apropiat, primarul interimar al comunei Scundu, George Blejan, are în vedere introducerea sau extinderea rețelei de utilități: „Vom implementa proiecte de dezvoltare a comunei Scundu și vom da cetăţenilor posibilitatea de a-şi aduce contribuţia la creşterea gradului de bunăstare, de a lua atitudine şi de a avea un cuvânt de spus, acţionând împreună cu toate sectoarele comunităţii pentru a crea un viitor cât mai durabil. Cred că fiecare generaţie îşi are propriile provocări, iar de-a lungul istoriei acestea s-au confruntat cu responsabilităţi diferite. Responsabilitatea generaţiei actuale este de a crea o societate durabilă. Trebuie să asigurăm generaţiilor care ne vor urma posibilitatea de a se bucura de minimum de cerinţe pentru o viaţă sănătoasă. Avem în vedere modernizarea si extinderea retelei de iluminat public, pregatire personal administratie inclusiv scoala, dispensar, programe sociale; încurajarea efectuării unor lucrări de îmbunătățiri funciare, preluare ape torenți, sprijinirea dezvoltării turismului în monahal, prin crearea structurilor de cazare și de agrement, sprijinirea înființării de IMM-uri și oferire de facilități”. George Mihai Blejan are mai multe proiecte prin care dorește să dezvolte localitatea. Proiecte care privesc asfaltarea de drumuri, de aducere a gazelor, de atragere de investitori, de a dezvolta târgul de săptămână. Încă de anul trecut, fostul primar Dumitru Blejan a depus la Ministerul Dezvoltării Regionale două proiecte pentru modernizare drumuri și iluminat public stradal, dar nu a primit răspuns. Dumitru Blejan era optimist și spera să primească finanțare pentru aceste proiecte care sunt în folosul comunității. Tot anul trecut, școala a fost modernizată, la fel dispensarul medical și s-au asfaltat niște drumuri. Edilul a amenajat și baza sportivă, iar acum așteaptă răspuns favorabil la cererile de finanțare pentru proiectele de modernizare a drumurilor pe care le-a depus la Ministerul Dezvoltării.