Menține o evidență clară a sarcinilor din departamentul de salarizare cu ajutorul softurilor payroll

Departamentul de salarizare este adesea încărcat cu o multitudine de sarcini, fie că ne referim la efectuarea fiecărui calcul salariu net pentru fiecare angajat fie că ne referim la gestionarea deconturilor pentru deplasările în delegație. De altfel, fiind un departament financiar-contabil și responsabilitatea este pe măsura atribuțiilor existente. Un software de salarizare este cheia spre eficientizare, deoarece gestionarea digitală a acestor proceduri se realizează în mare parte automat.

Calcul salariu net sau mai mult decât atât?

Mai mult decât automatizarea realizării calculelor salariale, un software performant este ca o agendă a specialistului payroll. Construit pe baza sarcinilor care trebuie îndeplinite de specialiștii în salarizare, softurile payroll nu se rezumă numai la a automatiza un calcul salariu net, ci emite chiar și rapoarte, atât interne, cât și cele necesare pentru instituțiile statului. De asemenea, generează automat o serie de adeverințe și documente utile pentru angajați, alături de fluturașii de salarii, state de salarii, declarația D112. Pe lângă acestea, te ajută să ai un management eficient asupra reținerilor salariale și a bonificațiilor, precum și a concediilor, indemnizațiilor și deconturilor din delegație.

Astfel că un soft de salarizare, prin funcționalitățile sale atât de complexe, centralizează majoritatea sarcinilor și contribuie la crearea unei evidențe clare asupra atribuțiilor ce trebuie îndeplinite.

Cu dp-Payroll modificările legislative nu mai sunt o grijă

Modificarea legilor privind sistemul de salarizare este un fapt care se află într-o continuă dinamică. De aceea este o provocare constantă pentru fiecare specialist în payroll să țină pasul cu ele, mai ales efectuarea fiecărui calcul salariu net se bazează pe aceste legi. Utilizarea unui soft neadaptat cu aceste modificări poate aduce un efort în plus. De aceea, aplicația dp-Payroll a companiei UCMS by AROBS se bazează pe promptitudine. Astfel că la orice modificare legislativă aplicația se actualizează în cel mai scurt timp. În acest fel, utilizatorii pot trimite la timp declarațiile actualizate. Aplicația este utilizată în prezent de peste 500 de companii prestigioase, care activează în cele mai diverse domenii. Discută alte aspecte importante despre soft direct cu echipa UCMS by AROBS la office@ucms.ro sau la telefon: 0720 534 424.