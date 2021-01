Luna trecută, primarul comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu, a continuat lucrările de modernizare a reţelei de iluminat public

Luna trecută, primarul comunei Gușoeni, Nicolae Concioiu, a continuat lucrările de modernizare a reţelei de iluminat public: „S-au montat încă 100 de lămpi LED, până la limita cu comuna limitrofă Creţeni. Am ţinut să finalizăm şi acea porţiune, să avem iluminat şi între Guşoeni şi Creţeni. E nevoie ca şi zonele unde nu prea sunt case să beneficieze de această utilitate, pentru că oamenii circulă noaptea şi pe acolo. Oamenii chiar au solicitat să montăm lămpi LED şi în acea zonă. Am achitat deja toate lucrările pe care le-am realizat până în prezent la reţeaua de iluminat stradal”. Cel mai probabil anul acesta, primarul Nicolae Concioiu, va realiza încă patru obiective importante de lucrări, respectiv reabilitarea școlii generale, extinderea și reabilitarea dispensarului medical, modernizarea DC 86 (Spârleni – Dealul Mare – Bălșoara) și construirea unui pod de beton armat peste pârâul Gușoianca pe drumul sătesc Spârleni. Pentru perioada următoare, primarul Nicolae Concioiu va înfiinţa un centru multifuncţional pentru persoanele vârstnice şi singure: „Îmi doresc ca localitatea Gușoeni să beneficieze de o infrastructură economico-socială modernă, care să atragă tinerii și investitorii, să ducă la o creștere demografică și stabilă a populației, concretizată într-o dezvoltare rurală durabilă”. În cadrul obiectivelor propuse pentru mandatul acesta, primarul Nicolae Concioiu are în vedere realizarea investiției „Înființare sistem de apă în comuna Gușoeni”. În luna iunie, primarul Nicolae Concioiu a demarat lucrările de construire a unei grădiniţe noi în localitate. Anul trecut, primarul Nicolae Concioiu a depus la Compania Naţională de Investiţii, în vederea finanţării, un proiect privind construcţia unei săli de sport. Tot anul trecut, primarul Nicolae Concioiu a demarat lucrările efective la rețeaua de gaze naturale.