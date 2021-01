Irina Maria Argeșanu: „Din nou, consilierii PNL-USR/PLUS au încălcat legea! Acum, cu bună știință și rea-credință”

În data de 15 ianuarie 2021, Consiliul Local a fost convocat în ședință extraordinară. Atât proiectele de pe ordinea de zi, cât și referatele lucrărilor, le puteți citi pe www.primariavl.ro

Din nou, consilierii PNL-USR/PLUS au încălcat legea! Acum, cu bună știință și rea credință au încalcat articolul 58 din Legea 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificarile și completarile ulterioare și … ATENȚIE – ORDINUL MINISTRULUI FINANȚELOR PUBLICE NR. 3155/15.12.2020 pentru aprobarea Normelor metodologice privind închiderea exercițiului bugetar al anului 2020, publicat in MONITORUL OFICIAL nr. 3155 din 17.12. 2020. Precizez că acest Ordin este dat de către domnul Vasile Florin Cîțu, în perioada când era ministrul finanțelor publice.

VĂ ÎNTREB, CE AȘTEPTĂRI AVEȚI DE LA ACEȘTI CONSILIERI CARE ÎNCALCA UN ORDIN DE MINISTRU DAT TOCMAI DE UN MINISTRU LIBERAL, CARE ÎNTRE TIMP A AJUNS PRIM MINISTRU??? Cine răspunde pentru prejudiciul cauzat râmnicenilor?

DOMNILOR CONSILIER AI PNL-USR/PLUS, DE CE BLOCAȚI ACTIVITATEA ADMINISTRATIVĂ A ACESTUI ORAȘ ? CARE ESTE SCOPUL PENTRU CARE FACEȚI ASTA…? CE URMĂRIȚI?

În ceea ce privește acest punct suplimentar de pe ordinea de zi ”HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA UTILIZARII EXCEDENTULUI ANULUI 2020„ punct care a primit vot nefavorabil în comisia juridica din partea consilierilor PNL-USR/PLUS( motivarea o puteți citi in documentele atașate la sfârșitul postării ) , pentru o corectă informare a celor interesați mai mult de adevăr, decât de acțiuni politicianiste , fac următoarele precizari: LA FINALUL ANULUI 2020 MUNICIPIUL RÂMNICU VÂLCEA NU A ÎNREGISTRAT DEFICIT, astfel ca în baza Legii 273/29 iunie 2006, forma consolidata valabilă la data de 28 aprilie 2020, conform art. 58 al prezentei Legi „EXCEDENTUL ANUAL AL BUGETULUI LOCAL LA ÎNCHEIEREA EXERCIȚIULUI BUGETAR, SE UTILIZEAZA ASTFEL:

a) CA SURSA DE FINANȚARE A CHELTUIELILOR SECȚIUNII DE DEZVOLTARE; b) PENTRU ACOPERIREA TEMPORARĂ A GOLURILOR DE CASĂ (…); c) PENTRU ACOPERIREA DEFINITIVĂ A EVENTUALELOR DEFICITE (…); – nu era cazul nostru

EXCEDENT BUGETAR REPREZINTĂ PARTEA VENITURILOR BUGETARE CE DEPĂȘEȘTE CHELTUIELILE BUGETARE ÎNTR-UN AN BUGETAR.

Intițiatorul acestui proiect de hotărâre, Primarul Mircia Gutau a propus aprobarea utilizarii excedentului bugetului local la data de 31.12.2020 în suma de 4.784.281,20 lei în anul 2021, astfel :

– 4.699.647,20 lei ,în secțiunea de DEZVOLTARE, pentru finanțare cheltuieli de investiții, conf. prevederilor art. 58, lit a din Lg. 273/2006, privind finanțele publice;

– 84.634.00, pentru continuarea proiectului „ Educația-Calea spre un viitor mai bun” derulat de Școala Gimnazială Colonie;

– Excedentul bugetului finanțat integral din venituri proprii în suma de 721.293,93 lei, va avea aceeași destinație pentru următoarele unități de învățământ preuniversitare de stat: Colegiul Energetic, Colegiul Național Mircea cel Bătrân, Liceul Sanitar Antim Ivireanul, Liceul Tehnologic Forestier, Liceul Tehnologic G-ral Gheorghe Magheru, Liceul Tehnologic N. Pleșoianu, Liceul Tehnologic Sf. Nicolae, Școala Gimnazială nr. 4, Școala Gimnazială nr. 5, Grădinița Nord 1, Grădinița Cozia, Grădinița Traian și Grădinița Ostroveni .

– Excedentul bugetului creditelor interne în suma de 2.318,57 lei din creditul contractat de la Ministerul de Finanțe, reprezintă suma neutilizată pentru obiectivul „Reabilitare termică a Colegiului Național de Informatică Matei Basarab„ și va fi utilizat în anul 2021 pentru aceeași destinație.

Din cauza consilierilor PNL-USR/PLUS aceste proiecte sunt blocate și banii nu pot fi folosiți. Întrebarea mea este DE CE ? Pentru asta ați fost trimiși in Consiliul Local de oamenii care v-au votat, să blocați toate proiectele, doar pentru că sunt inițiate de Primar ? Așa vreți să vă arătați forța, aducând prejudicii locuitorilor și orașului? Nici măcar acum, dupa suspendarea viceprimarilor de catre o Instanță din cauza modului cum vă jucați cu Legea, nu ați înțeles că unde-i Lege nu-i tocmeală? Vreți să blocați activitatea Primăriei cu orice preț, încalcand Legi, Ordine de ministru și Codul Administrativ?

Am crezut ca 2021 vine cu o schimbare în bine, însa, din păcate, am găsit aceeași aroganță, rea-credință, necunoaștere, ignoranță, autosuficiență și incapacitate de a pune în practică legislația administrativă in viguare.

Cam așa „lucrează” consilierii PNL-USR/PLUS in folosul comunității…

Irina Maria Argeșanu,

Consilier local PER