Irina Maria Argesanu: Consilierii PNL-USR/PLUS voteaza impotriva cetatenilor din Ramnicu Valcea! 

Fie ca ne place sau nu, acesta este ADEVARUL: consilierii PNL-USR/PLUS voteaza impotriva cetatenilor ! Pentru a demonstra ceea ce am spus mai sus, va dau cateva exemple clare :Proiectul de hotarare privind realizarea in comun cu Grupul CEZ Romania a proiectului privind montarea unei centrale fotovoltaice la Liceul Tehnologic Ferdinand I. Aceasta initiativa reprezinta o investitie pe termen lung in valoare de 15.000 EURO, FONDURI SUPORTATE INTEGRAL DE GRUPUL CEZ ROMANIA, un proiect care promoveaza beneficiile energiei solare si creste gradul de protectie asupra mediului. In plus, institutia de invatamant va beneficia de energia verde produsa de aceasta centrala, ECONOMISIND sume importante de bani ce pot fi utilizate in alte scopuri educationale. Acest proiect a fost respins de consilierii PNL-USR/PLUS. DE CE ?