Greutățile cu care se confrunta la Golesti consătenii Primului Ministru, Florin Câtu!

Zona Tulei din comuna Golesti- Valcea este foarte frumoasa, aici au crescut oameni cu potențial deosebit. Au ieșit: medici, ingineri,profesori,avocati,inspectori, polițiști și chiar dl. Prim Ministru Câtu își are originea din acest sat. Localnicii trec prin greu, pentru ca în acest anotimp rămân izolați, nu pot ajunge spre case și la servici, decât înotând prin noroaie. În caz de forță majora, ambulanța, pompierii nu au acces. Acesta este punctul pana unde mai pot urca mașinile. Au fost situații grave când eu am pierdut unul din părinți pentru ca SMURD-ul nu a reușit sa ajungă și au lăsat echipajul la distanta de 600m pana la victima. În anul 2018,in luna ianuarie, o mămică a născut aici în acest islaz la – 18° la ora 5 dimineața așteptând sa sosească ambulanta, acesta fiind singurul loc de acces. Au trecut 3 ani de atunci și situația nu s-a schimbat cu nimic. Anul acesta copiii ar trebui sa meargă la grădinița, dar oare cum va fi posibil? Pana la stația de autobuz și unde este asfalt, mai sunt 2 km de parcurs prin noroi. În schimb administrația locala anul trecut a investit 50.000 € în parculetul din fata primăriei. Oare mai trebuie sa moara cineva, ca nu poate ajunge SMURD-ul? Mai trebuie sa ardă vreo casa sau sa mai nască cineva în asemenea condiții?! “Felicit” administrația locala, pentru implicarea de care da dovada, care nu este străină de aceste întâmplări, dar care nu se implica în a rezolva situația și nu răspunde la cererile cetatenilor. Asa primar gospodar are comuna Golești! TRIST!!! 😪

Postare a unui cetatean din Golesti pe facebook.com