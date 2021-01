Eugen Neata, deputat PSD de Valcea: Guvernul trebuie să recunoască oamenilor meritul de a fi muncit și nu să se tot ascundă după pandemie 

Noi am scris și am votat legea măririi pensiilor cu 40%. Guvernele de dreapta nu au fost în stare să aplice această lege timp de mai mult de un an de zile și nu au de gând să o facă nici acum, când Curtea constituțională a hotărât că totul este constituțional și obligatoriu pentru cei care se află la guvernarea țării. Pensiile trebuiau mărite cu 40% așa cum spune legea pe care noi, politicienii din Partidul Social Democrat, am scris-o și am votat-o în Parlamentul României. Guvernul trebuie să înțeleagă că drepturile legale ale românilor nu sunt negociabile!

Cu ceva timp în urmă, guvernul a cerut Curții constituționale să pună în afara Constituției legea pentru creșterea pensiilor, nu pentru că ar fi fost neconstituțională, ci pentru că miniștrii de dreapta nu pot rezolva finanțarea acestei creșteri.

Miniștrii ocupă aceste funcții tocmai pentru a face ca lucrurile să meargă, nu pentru a împiedica înfăptuirea lor, cum este și mărirea cu 40% a pensiilor românilor. Orice om de bun simț știe că, dacă ocupă o funcție care îl obligă să rezolve lucrurile și nu le rezolvă, trebuie să plece din acea funcție și să-l lase pe altul mai bun să facă treaba așa cum se cuvine. Dacă nu sunt găsiți banii pentru mărirea pensiilor nu înseamnă că ei nu există, ci că guvernanții ori nu îi văd, ori îi folosesc la cu totul altceva.

Curtea constituțională le-a spus verde-n față că trebuie să respecte legea care mărește pensiile cu 40% și nimic altceva. Am avut dreptate atunci când ne-am gândit să îmbunătățim veniturile milioanelor de români care au muncit o viață pentru această țară. Mă bucur că fac parte dintre cei care au contribuit și în acest fel la creșterea nivelului de viață al celor aflați la pensie după zeci de ani de muncă și de contribuție la veniturile realizate de statul român.

Este momentul ca guvernul să recunoască oamenilor meritul de a fi muncit și nu să se tot ascundă după pandemie cum se ascund copiii după poalele mamelor lor atunci când se sperie de ceva.