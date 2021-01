Daniel Faur: Concesiunea Domeniul Schiabil Transalpina versus Dezvoltarea durabila a domeniului schiabil Transalpina si a comunitatilor Obarsia Lotrului, Voineasa, Malaia, Brezoi si Vaideeni

Concesiunea Domeniul Schiabil Transalpina versus Dezvoltarea durabila a domeniului schiabil Transalpina si a comunitatilor Obarsia Lotrului, Voineasa, Malaia, Brezoi si Vaideeni.

Opinie Daniel Horia Faur

CONCESIUNEA domeniului schiabil Ski Resort Transalpina ( SRT ) indica neputinta, nestiinta si lipsa de implicare a autoritatii publice UAT Voineasa, proprietara SRT.

Avantaje pentru UAT Voineasa:

– Incaseaza de la Concesionar: redeventa, impozitul pe terenuri si cladirile SRT.

– “scapa” de responsabilitate.

Dezavantaje:

– Concesionarul:

– va urmari maximizarea profitului propriu;

– va investiti minim necesar in revizii, reparatii si personal;

– NU va face investitii suplimentare si nu va dezvolta domeniul schiabil.

Model: Dezvoltare durabila a domeniului schiabil Transalpina si a comunitatilor Obarsia Lotrului, Voineasa, Malaia , Brezoi si Vaideeni.

Observam cu totii ca potentialul turistic ( iarna, vara ) in zona Brezoi- Obarsia Lotrului este exceptional.

Avantajele propunerii:

– Sustinerea, formarea si dezvoltarea unei comunitati de afaceri destinate turistilor ( pensiuni, hoteluri, prestari de servicii aferente necesitatilor turistilor, activitati in aer liber…)

– Asigurarea de predictibilitate si siguranta investitionala pentru potentialii investitori: atat pentru micii investitori cat si pentru investitorii sofisticati.

– Atragerea de fonduri europene pentru dezvoltarea SRT .

– Atragerea in actionariatul SRT a proprietarilor actuali si viitori de pensiuni, hoteluri, a prestatorilor de servicii in turism, a schiorilor, a snow-bordistilor, a iubitorilor de munte si natura, a investitorilor financiari, UAT Vaideeni;

– Auditarea viitoarei societati pe actiuni ( SA) va fi facuta OBLIGATORIU de catre una dintre cele mai mari firme de audit din lume numite BIG FOUR:

— PWC – PricewatershouseCoopers

— KPMG

— Ernst&Young

— Deloitte Touche Tohmatsu

– ADMINISTRAREA societatii SRT va fi facuta ori de catre una dintre societatile din BIG FOUR , alta decat cea care auditeaza, ori de catre o societate privata specializata in administrarea societatilor, obligatoriu cu probitate profesionala indiscutabila (sunt societati de administrare care au in componenta profesori universitari specializati in drept comercial, profesori universitare specializati in contabilitate si fiscalitate …).

– Nu in ultimul rand, consider ca resursa umana specializata, care lucreaza zi de zi cu instalatiile, este foarte importanta. Propunerea mea este sa detasam cei mai buni oameni pe care ii avem viitoarei societati; viitoarea societate SRT are obligatia doar sa le achite salariile, diurnele, echipamentele de protectie, cazarea , deplasarea. Sa fie foarte clar: nu dorim nici un profit ! Societatea SRT va trebui sa recruteze spre angajare tineri pasionati de munte, de tehnologie, unii cu abilitati de alpinism, altii cu abilitati mecanice si electrice, unii chiar din randul Salvamontistilor voluntari. Acestia, in afara participarii la cursuri, este foarte important sa inteleaga partea practica a lucrurilor ( din batrani se spune ca meseria se “fura”; teoria ca teoria, dar practica ne mananca) ; este foarte important sa se faca schimbul intre generatii ; cu totii ”intinerim” !

Cateva detalieri.

UAT Voineasa adopta modelul de dezvoltarea prin care pasionatii de sporturi montane, de iarna si de vara, proprietarii de pensiuni, hoteluri, prestatorii de servicii in turism, alte persoane fizice si juridice, UAT VAIDEENI, investitorii financiari, fondurile de investitii vor putea deveni actionari ai domeniului schiabil Ski Resort Transalpina astfel:

– UAT Voineasa, dupa ce achita la Inspectoratul in Constructii ( ISC) si efectueza Receptia la Terminarea Lucrarilor si apoi intabuleaza cladirile, statiile de la instalatii, fundatiile stalpilor etc , va infiinta o societate pe actiuni SA . Din start pot fi asistati si indrumati de catre una dintre societatile de audit mondiale ce fac parte din BIG FOUR ( ca sa nu greseasca).

– Capitalul initial va fi terenul si toate activele si bunurile domeniului schiabil , la valoarea de inregistrare contabila.

– O actiune va avea valoarea de 1000 lei. Numarul de actiuni va fi dat de catre valoarea totala a investitiei domeniului schiabil impartit la 1000.

– UAT Voineasa va detine toate actiunile si va fi actionar 100%.

– In statutul societatii ( recomand BIG FOUR) se va nota obligatoriu ca :

– UAT Voineasa va ramane intotdeauna actionar majoritar 50% + 1 actiune ( acest lucru trebuie notat pentru a bloca orice indoiala ca cineva vrea sa le ia domeniul schiabil ; este foarte adevarat ca poti conduce si cu un pachet mai mic de actiuni sau poti avea o actiune de “ aur” cu care poti bloca orice decizie AGA – Adunarea Generala a Actionarilor)

– Se va nota in statut ca din profitul anual obtinut se vor aloca pentru dividende maxim 10% din profit, restul profitului va fi alocat pentru dezvoltare.

Dupa infiintare, ADMINISTRATORUL ( fie din BIG FOUR, fie o societate de administrare cu probitate profesionala) va solicita Auditorului evaluarea la zi ( actualizarea) a patrimoniului si a actiunilor 100% UAT Voineasa. Apoi va propune AGA majorarea capitalului prin emiterea de noi actiuni . Scopul este capitalizarea societatii , obtinerea de lichiditate pentru dezvoltare si participarea la actionariat a cat mai multe persoane fizice si juridice !

Exemplu:

Sa presupunem ca in urma evaluarii se constata ca o actiune de 1000 lei valoareaz 1400 lei.

Societatea SA emite 10 000 actiuni noi cu valoarea de 1000 lei si prima de emisiune de 400 lei ( cost total actiune 1400 lei ). Pentru toti cumparatorii , indiferent de numarul de actiuni achizitionate pe persoana fizica sau juridica, societatea SA garanteaza ca toti actionarii vor avea un discount de 10-14% din valoarea oricarui serviciu de ticketing de la SRT. Atentie : mai multe actiuni nu inseamna acces la mai multe tichete cu discount in aceeasi perioada de timp! Pentru corectitudine se va instala un soft in caserie !

Reducerea de 10-14% din valoarea tiketului reprezinta un randament foarte bun pentru o investitie de 1000 lei. Atat turistii cat si proprietarii de pensiuni , hoteluri … care doresc sa fie actionari vor avea un cuvant de spus si vor participa la dezvoltarea si stabilitatea domeniului schiabil si a ce se mai dezvolta! Mai mult, valoarea actiunilor va creste an de an odata cu dezvoltarea domeniului.

In timp va fi un mod de viata care va evolua in bine, se vor forma comunitati unite in interes comun.

O societate cu actiuni ( SA) cu capital mixt ( public si privat), capitalizata , cu lichiditate in cont poate sa se califice pentru atragerea de fonduri europene pentru dezvoltare:

– In cel mai rau caz poate atrage fonduri europene clasice cu o cofinantare de 40-50% ;

– In cazul cel mai favorabil va avea acces la Planul National de Redresare si Rezilienta ( PNRR) in valoare de 33,009 miliarde de euro.

Nu in ultimul rand, trebuie sa mentionam ca UAT Vaideeni este proprietara intregului teren din golul alpin . UAT Vaideeni este necesar sa fie actionara in aceasta societate. Detine teren, teren excedentar care se potriveste dezvoltarii si toate instalatiile existente sunt edificate pe acest teren.

UAT Voineasa trebuie sa intelega ca domeniul schiabil trebuie sa devina un motor de dezvoltare a intregii zone.

UAT Voineasa trebuie sa inteleaga ca rolul ei este sa asigure Predictibilitate, Siguranta Investitionala, sa apeleze la specialisti in urbanism, cu experienta dovedita in dezvoltarea turimului, pentru a asigura reguli urbanistice investitorilor in pensiuni, hoteluri, alte spatii de servicii in turism.

UAT Voineasa nu trebuie sa isi imbunatateasca bugetul cu profituri din activitatea domeniului schiabil, profitul trebuie sa ramana la dezvoltare.

UAT Voineasa isi va imbunatati bugetul propriu din taxele, impozitele pe terenurile si cladirile care se vor construi si din defalcatele pe salarii. Bugetul Comunei Voineasa se dubleza cu impozitul pe cladiri a caror valoare ajunge la 10 miloane euro!

Opinia mea este ca aceasta este solutia unei dezvoltari durabile in folosul comunitatilor si al turistilor!

Varianta nr 3 – alternativa !

Cine nu viseza la Stele nu atinge Luna!

Daca ceea ce am propus nu este acceptabil avem varianta sa dezvoltam un nou domeniu schiabil, 100% privat, cu participarea pasionatilor de munte si altor persoane care cred in acest concept comun.

Salvamontul Valcea are doar Salvamontisti voluntari ( cu o singura exceptie ). Cativa dintre ei sunt cei mai pasionati oameni de munte pe care i-am cunoscut. Ei cunosc foarte bine zona in care se preteaza inca un domeniu schiabil. Pentru moment ma abtin.

Singurul dezavantaj este timpul care trece!

Sa auzim numai de bine !