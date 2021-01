Cum alegi anvelopele potrivite nevoilor tale?

Sursa foto: https://www.piqsels.com/en/public-domain-photo-fvbpl

Achiziționarea anvelopelor face diferența dintre o utilizare a mașinii plăcută, sigură, economică și una în care o aparentă reducere a costurilor atrage o experiență negativă. Dacă fiecare conducător auto ar conștientiza faptul că singurul contact cu solul este prin intermediul pneurilor, cu siguranță, alegerea anvelopelor nu ar mai depinde atât de mult de ideea economisirii, ci de siguranță și confort. Vrei să știi cum alegi anvelopele potrivite nevoilor tale? Rândurile de mai jos te vor ajuta să înțelegi ce să urmărești, pentru a lua decizia optimă.

Anvelopa trebuie să corespundă specificațiilor din cartea de identitate a vehiculului

Fiecare autovehicul este proiectat să ruleze cu anvelope având anumite dimensiuni. Este extrem de important ca, înainte de a porni căutările, să identifici exact acești indicatori, reprezentați sub formă generică – de exemplu, cauciucuri 215/65 R16 98H. Fiecare set numeric are o semnificație:

215 – lățimea anvelopei, în milimetri;

65 – raportul de înălțime este de 65% din lățimea anvelopei;

R16 – R este indicativul de construcție radială, iar 16 este diametrul interior al anvelopei exprimat în inch (1 inch = 2,54 cm);

98 – indicele de încărcare, adică greutatea maximă suportată de pneu la presiunea ideală;

H – indicele de viteză maximă suportată de anvelopă.

Respectarea specificațiilor este importantă atât pentru siguranța în trafic, cât și pentru a evita consecințele legale. Amenda în acest caz este cuprinsă între 580 și 725 lei, secondată de reținerea certificatului de înmatriculare a mașinii.

Anvelopele trebuie să fie schimbate în funcție de sezon

Clima temperat continentală, specifică țării noastre, impune utilizarea a două seturi de anvelope: unele de iarnă, altele de vară. Deși nu există obligație legală în acest sens, utilizarea anvelopelor all season nu este recomandată în România, deoarece acestea sunt proiectate pentru utilizare în regiuni unde temperaturile negative nu depășesc -5⁰ C, iar cele pozitive sunt situate în jurul valorii de 25⁰ C.

Așadar, trebuie să știi că la noi este ilegală conducerea unui autovehicul neechipat corespunzător pentru condiții de iarnă, amenda fiind cuprinsă între 9 și 20 de puncte (1305 – 2900 lei) și fiind însoțită de reținerea certificatului de înmatriculare.

Anvelopele de iarnă sunt proiectate și create pentru flexibilitate și aderență optimă în condiții de temperaturi scăzute și pe suprafețe umede sau acoperite cu zăpadă și gheață. Nu este indicată utilizarea lor vara, pentru ca atunci uzura lor este deosebit de accentuată din cauza temperaturilor ridicate, iar manevrabilitatea vehiculului este afectată de greutate. Deloc de neglijat este și riscul exploziei pneului de iarnă utilizat pe timp de vară, compușii chimici din aceste cauciucuri nefiind proiectați pentru a rezista la temperaturile ridicate.

Anvelopele de vară sunt create pentru a rezista la viteze și temperaturi mai mari, dar și pentru a conferi stabilitate și aderență mărite în condiții de carosabil umed sau uscat. Fiind create special pentru sezonul cald, își păstrează proprietățile chiar și pe caniculă, dar nu fac față temperaturilor scăzute, pierzându-și, aproape integral, elasticitatea și aderența. Așadar, acestea devin chiar sursă de accidentare pe timp de iarnă.

Calitatea anvelopei pune în valoare automobilul

O anvelopă nouă ieftină sau de buget – cum mai este denumită în topicurile comerciale – este de preferat față de una uzată (second-hand). Motivul principal este faptul că nu știm în ce condiții a fost utilizată, transportată sau stocată anvelopa respectivă, iar durata de viață este oricum mult mai scurtă decât a uneia noi. Anvelopele scumpe sau premium sunt cele care oferă deplina satisfacție a utilizării unui autovehicul:

ținuta de drum este mult mai confortabilă și mai silențioasă, datorită utilizării unor compuși mai elastici;

aderența este net superioară – aceasta însemnând accelerări și frânări mult mai eficiente, manevrabilitate sporită;

consumul de carburant este mai scăzut;

uzura se produce mai greu – datorită amestecurilor optime de materii prime de calitate superioară.

Este normal ca un automobil „cu veleități sportive“ sau din categoria limuzină, de exemplu, să nu poată fi echipat cu un set de anvelope ieftine. O astfel de nesăbuință limitează sau chiar anulează calitățile mașinii. În egală măsură, echiparea unei mașini modeste cu modele de tip premium reprezintă o risipă de resurse, deci, este important să alegi cu atenție anvelopele potrivite autoturismului pe care îl conduci.