Cum alegem bibliorafturi din plastic sau marmorate pentru birou

Printre cele mai uzuale produse ce se pot afla intr-un birou intalnim cu siguranta aceste tipuri de bibliorafturi din plastic sau de tip marmorat din carton, se folosesc in mod constant mai ales in departamentele contabile, atunci cand volumul de acte trebuie indosariat si expus pe perioade de timp.

Pentru a fii sigur ca documentele sunt in siguranta pe o perioada extrem de lunga de timp, putem opta pentru bibliorafturi de calitate, sunt confectionate din carton presat, iar pe partea exterioara prezinta folie de polipropilena in diverse culori, acestea se potrivesc oricarui stil de birou, datorita varietatii mari de nuante din care se poate alege cea favorita. Cele din carton simplu daca sunt supuse unui mediu umed se pot deforma foarte usor, iar continutul sa aibe de suferit ceea ce nu este de dorit.

In functie de necesitatile pe care le avem putem opta pentru bibliorafturi plastic cu dimensiunea cotorului de 5 cm sau maxim 7.5 daca volumul de acte ce trebuie arhivat este mai mare, in primele mentionate se pot introduce un numar de pana la 250 coli, iar in cel mai mare putem obtine un spatiu de 500 foi de hartie, ceea ce inseamna ca nu va permite atasarea de obiecte adiacente precum sunt dosarele sau filele de protectie ce permit gruparea mai multor facturi sau contracte ce sunt atasate.

Mecanismele ce sunt montate pe bibliorafturile din plastic sunt nichelate si rezistente la multiple deschideri, iar acestea sunt compatibile cu dosarele de incopciat ce prezinta o coperta intreaga sau jumatate pentru o identificare extrem de rapida a continutului, sau cele din plastic ce prezinta perforatii pe partea laterala se pot arhiva cu succes intr-un biblioraft.

Eticheta este un alt factor important atunci cand trebuie sa selectam corect un astfel de produs, pe cotor in cazul celor ieftine prezinta o eticheta lipita, iar produsele premium au parte de un buzunar din plastic ce permite introducerea si semnarea continutului mult mai usor, mai ales atunci cand trebuie sa repetam acest lucru de mai multe ori pe parcursul unei luni. Unul din avantajele acestora este ca, hartiile se pot introduce intr-o ordine avantajoasa nou, pot fi stocate in ordine alfabetica, numerica sau cronologica datelor.

Cum se pot arhiva lucrarile in bibliorafturi?

Este un procedeu foarte simplu de efectuat, daca aveti un teanc de documente, facturi contracte sau alte tipuri, precum cursurile scolare, puteti sa optati pentru un perforator, acesta va gauri hartia in functie de pozitionare in doua sau patru gauri pentru a se putea a se putea pozitiona in jurul centrului acestuia.

Pentru a putea utiliza biblioraftul se deschide mecanismul acestuia, partea centrala prin ridicarea piedicii, ulterior se aseaza foile sau dupa caz dosarele centrate in cele doua ridicaturi metalice, iar dupa acest procedeu impingeti inapoi inelele. Introduceti clema laterala de blocare impreuna cu foile pe care le-ati depus, astfel incat sa fie suprapusa pe acestea si apasat mecanismul de blocare in jos pentru a putea mentine cu fermitate tot continutul.

In cazul in care aveti schite de dimensiuni mai mari sau planse arhitecturale se poate folosi si un biblioraft de dimensiuni mai mari precum este cel A3, acesta permite pastrarea unui numar suficient de lucrari si se pot pune pe orizonatala sau verticala in functie de selectia pe care o faceti atunci cand comandati, trebuie sa tineti cont de caracteristicile landscape sau portrait.

Preturile unui biblioraft pot sa difere in functie de materialele din care sunt fabricate, precum am mentionat si mai sus, cele din plastic vor avea un pret mai mare datorita calitatii si procesului de fabricare mai complex, iar cele formate doar din carton de tip negru marmorat au un cost ceva mai redus, cu toate acestea se pot achizitiona cu sume cuprinse intre 5 si 8 lei in de brand sau capacitatea de stocare.

Trebuie sa aveti in vedere, ca, in functie de volumul de lucru din cadrul companiei in care activati este destul de important sa aveti mereu in preajma obiectele de birotica si papetarie potrivite oricarui tip de activitate, o cutie de hartie de exemplu va ajuta mereu sa tipariti facturile, avizele sau contractele atunci cand aveti mai mare nevoie, iar capsatoarele si capsele reprezinta cea mai economica modalitate de organizare la nivel mic a documentelor cu care lucrati zilnic.

Hartia pentru copiatoare si imprimante reprezinta un necesar esential pentru indeplinirea sarcinilor pe care le aveti in fiecare zi, ponderea acesteia in consumul produse de papetarie este una importanta si reprezinta mai mult de 60% din valoarea pe care factura cu obiectele ce se folosesc in mod frecvent in cadrul unei companii. Puteti sa alegeti chiar si variante prietenoase cu mediul inconjurator, precum este cea reciclata, pentru a beneficia de o experienta inedita atunci cand printati, aceasta este conceputa in asa fel incat sa nu aiba in compozitie solventi sau alte tipuri de substante chimice pentru inalbirea suprafetei cum este la cea normala pe care toata lumea o cunoaste.

Poti sa alegi atunci cand cumperi bibliorafturi colorate pentru a arhiva in acestea o parte din hartiile pe care le-ai imprimat si diferentiezi mai simplu continutul ce il ai prin diferitele tipuri multicolore, iar biroul tau va arata mult mai vesel si buna dispozitie, randamentul va creste intr-un mod benefic, va veti putea indeplini toate taskurile pe care le aveti intr-un ritm mai bun si mai eficient indiferent de presiunea timpului la care sunteti supusi in cele mai stresante situatii ce le intalniti pe parcursul unei saptamani.