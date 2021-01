Cinci povești de succes în afaceri din Vâlcea, incluse în Top 300 Capital cei mai bogați români

La finele anului trecut, revista Capital a publicat TOP 300 Cei Mai Bogați Români, top ce clasifică cei mai bogați oameni de la noi din țară. Pe lângă cifrele prezentate, veți descoperi povești despre cei mai puternici antreprenori din businessul românesc și despre cum au fondat cele mai mari companii din România. Fiecare avere are povestea sa, iar fiecare milionar de la noi din top poate fi un etalon când vine vorba despre business sau competiție.

Pentru a realiza „Capital Top 300 Cei Mai Bogați Români”, s-au corelat date de la instituțiile publice, Registrul Comerțului sau Ministerul Finanțelor, date care au arătat dimensiunile cifrelor de afaceri, a profiturilor sau a numărului de angajați. Pe lângă acestea, s-au documentat despre oamenii din spatele averilor și s-a încercat să vadă cum au început să clădească imperiile pe care astăzi le dețin.

Din județul Vâlcea, 5 familii sau oameni de afaceri fac parte din acest top

Frații Boromiz (48 milioane de euro) din industria alimentară:

Fraţii Boromiz au început compania din industria alimentară, Boromir, în 1994, când au achiziţionat o mică brutărie de la un om de afaceri turc. De atunci, au continuat să se extindă şi să investească masiv în noile linii de producţie. Astăzi, este unul dintre top 3 jucători din sectorul de morărit şi panificaţie. Grupul Boromir este compus din Boromir Ind Râmnicu Vâlcea, Boromir Prod din Buzău, Moara Cibin din Sibiu şi Amylon Sibiu. Cumulat, numai în 2019, au avut o cifre de peste 169 de milioane de euro, iar profitul lor a ajuns la aproape 10 milioane de euro. Grupul Boromir este împărţit între Constantin Boromiz şi soţia lui, Gheorghe Boromiz şi alţi afacerişti locali. Boromir Ind a depus în septembrie pe site-ul Agenţiei pentru Protecţia Mediului din Buzău memorandumul de prezentare a unui proiect ce prevede investiţia în valoare de 1,5 milioane de euro în construirea a 3 silozuri noi la Buzău. Grupul Boromir a mai anunţat şi la începutul anului că a inclus în bugetul său investiţii de 10 milioane în silozuri, dar şi în sectoarele de panificaţie şi morărit.

Familia Crăciunescu (42 milioane de euro) din industria allimentară și retail:

Deşi a fost un an greu, în care creşterile au venit cu un efort mai mare, 2019 a adus un avans al vânzărilor de peste 10% pentru reţeaua de magazine Diana. „Pentru că divizia de producţie a avut de suferit din cauza gripei porcine, am schimbat strategia lanţului de magazine şi, cu planuri promo, am reuşit să majorăm vânzările pe celelalte categorii de produse. în plus, un rol important în ecuaţia de creştere l-a avut şi expansiunea, câteva procente venind clar din dezvoltarea reţelei”, explică Adina Crăciunescu, Director de Marketing al Diana. În cazul companiei Diana vorbim despre o reţea de magazine prezentă în judeţele Vâlcea, Dâmboviţa, Gorj, Dolj, Olt şi Argeş, în total 58 de unităţi. Şi lucrurile nu se opresc aici. Adina Crăciunescu estimează că 2021 ar trebui să fie un an cel puţin la fel de bun ca 2019 şi subliniază că este important să finalizeze toate proiectele de extindere şi remodelare a unor magazine deja existente. În aprilie, directorul de marketing estima o creştere a vânzărilor de 30-40% faţă de aceeaşi perioadă a anului trecut. De asemenea, pentru modernizarea unităţii de producţie din Râmnicu Vâlcea şi extinderea reţelei de supermarketuri proprii, patronatul a investit circa 6 milioane de euro.

Familia Mutu (40 milioane de euro) din retail, producție alimentară:

Povestea brandului Annabella a început la patru ani după Revoluţie, cu un magazin în care se vindeau fructe şi legume şi cu doi oameni cu ambiţii mari. Acum, au ajuns la un lanţ de retail format din 79 de magazine, dintre care 7 s-au deschis numai anul acesta. Dorina Mutu, cofondatoarea Annabella, a declarat: „În ceea ce priveşte planul de business, acesta nu se modifică, păstrăm planul iniţial care prevedea remodelare şi deschideri astfel încât, până la final de an, ne vom extinde reţeaua cu cel puţin trei magazine. De altfel, noi nu am oprit deloc procesul de dezvoltare a reţelei de magazine, astfel că, în primele patru luni ale anului, am deschis deja 4 magazine”. În cadrul magazinelor Annabella fructele şi legumele comercializate sunt în mare parte produse chiar de către aceştia. Familia Mutu mai deţine şi brandul Râureni, care se specializează pe conservarea fructelor şi legumelor şi care a adus în 2019 un profit de 2,6 milioane de euro. Magazinele Annabella au adus şi ele un profit substanţial: 2,8 milioane de euro doar în 2019.

Nicolae Sofianu (32 milioane de euro) din servicii medicale, HORECA și imobiliare:

Nicolae Sofianu este cunoscut pentru planurile de investiţii intensive pe care acesta le derulează în Râmnicu Vâlcea. Acesta a construit acum 6 ani cel mai modern spital privat din Oltenia, Balneomedcenter, care, alături de o policlinică, face parte din Grupul Medical Sofianu. Serviciile pe care acestea le oferă variază de la consultaţii, spitalizare, imagistică şi analize medicale. Compania a înregistrat în 2019 o cifră de afaceri de 1,6 milioane de euro. Afaceristul a mai investit şi într-un hotel-muzeu ce îi poartă numele şi unde se află sute de opere de artă. Nicolae Sofianu se declară un iubitor de artă şi doreşte să investească intens în regiunea Râmnicu Vâlcea care are atât de mult potenţial turistic datorită zonelor viticole, mănăstirilor şi schiturilor olteneşti, dar şi datorită resurselor balneare. Mai deţine un hotel în Drăgăneşti şi un centru pentru vânătoare la Malaia, lângă Voineasa. în cadrul acestuia, centrul întinzându-se pe un teren de un hectar, se găseşte şi un bazin de păstrăvi, iar pentru împătimiţi se pot organiza partide de vânătoare.

Dumitru Becșenescu (23 milioane de euro) din transport, turism și imobiliare:

Dumitru Becşenescu a absolvit în 1988 Institutul de Marină Mircea cel Bătrân din Constanţa. A activat timp de 5 ani ca ofiţer maritim la compania de transporturi Navrom, înfiinţând în 1994 grupul Antares. Grupul se ocupă cu activităţi de transport, service-uri de maşini, hoteluri de lux, imobiliare, restaurante şi multe altele. S-a implicat şi în politică – în 2004 devine membru al Partidului Umanist din România (PUR). A fost ales deputat pe listele Uniunii Naţionale PSD+PUR, devenind din 2006 independent. În anul 2019, grupul de firme deţinut de Dumitru Becşenescu a primit finanţare pentru realizarea primei reţele de staţii de alimentare cu Gaz Natural Comprimat din România, un proiect de 5,9 milioane de dolari. Ca partener în afacerile sale o are pe soţia sa, Ştefania Nicoleta Becşenescu, care deţine acţiuni la majoritatea companiilor din Grupul Antares.

(Petre Coman)