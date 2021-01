Broșuri cu informații false despre vaccin, împărțite în mai multe localități din Vâlcea de persoane îmbrăcate în haine monahale

Localnicii din Bărbătești, jud. Vâlcea, au găsit lăsate în poartă broșuri antivaccin care ar fi fost împărțite de persoane în haine monahale Foto: captură video Digi24

Este anchetă în mai multe localităţi din județul Vâlcea, după ce mai mulţi bărbaţi și femei îmbrăcaţi în haine monahale au împărţit broşuri cu informații false despre efectele negative ale vaccinului anti-COVID – informeaza Digi24.ro

Localnicii din Bărbătești, de pildă, s-au trezit cu broşurile despre vaccin agăţate în porţi. Cei care le-au lăsat purtau haine monahele, spun martorii.

„Aceasta este una dintre străzile din localitatea Bărbatesti unde doi bărbaţi îmbrăcaţi în haine preoţeşti au venit şi au lăsat în fiecare poartă aceste broşuri ce conţin mesaje pentru populaţie, să nu se vaccineze împotriva COVID-19”, relatează Elena Alexandru, jurnalist Digi24.

„Au lăsat în toate casele, la toate porţile”, confirmă un localnic. „Nu ştiu, nici nu am luat-o, adică am luat-o şi am băgat-o în foc şi eu fac ceea ce cred că trebuie sa fac”, adaugă bărbatul.

„Nu ne luăm după aşa ceva. Deci, indiferent cine sunt ei, ar trebui arestaţi. Crede-mă că eu nu ştiam ce este, credeam că e de la Primărie şi văzui acolo cruciuliţa aia”, povestește un alt localnic.

Primarul din Bărbăteşti presupune că broșurile au fost distribuite de niște impostori.

„O să plecăm în teren imediat să discutam, să le luăm unde sunt în porți şi să discutăm cu oamenii să nu asculte la aşa ceva”, spune Constantin Banacu, primarul comunei Bărbătești.

Poliţiştii din Vâlcea au declanșat o anchetă pentru identificarea celor care au împărțit aceste broşuri.