Anunt privind vanzarea prin licitatie publica, competitiva, cu strigare, a cantitatilor de deseu rezultate in urma demontarii cazanului de abur de 420t/h nr. 3 – CET GOVORA SA

Euro Insol SPRL, administrator judiciar al CET GOVORA S.A. organizeaza in data de 11.02.2021, ora 11:30, la sediul CET GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea, licitatie publica, competitiva, cu strigare, a cantitatilor de deseu rezultate in urma demontarii cazanului de abur de 420t/h nr. 3 pornind de la valoarea de piata stabilita in raportul de evaluare, respectiv 974.100 lei.

Descrierea detaliata a activelor ce cuprinde denumirea bunurilor si principalele caracteristici tehnice poate fi comunicata ofertantilor in urma unei solicitari formulate pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu si office@cetgovora.ro.

Participarea la licitatie este conditionata de achizitionarea caietelului de sarcini. Caietul de sarcini privind conditiile de participare la licitatie poate fi achizitionat de la sediul CET GOVORA S.A. din Municipiul Ramnicu Valcea, str. Industriilor nr. 1, judetul Valcea dupa plata sumei de 1.500 lei, exclusiv TVA in contul Cet Govora S.A deschis la Alpha Bank Romania S.A.– Sucursala Ramnicu Valcea, respectiv RO93BUCU1781215948545RON.

Prezentarea CET Govora S.A. poate fi consultata pe site-ul Euro Insol www.euroinsol.eu, pe site-ul CET Govora S.A. www.cetgovora.ro sau poate fi comunicata ofertantilor in urma unei solicitari formulate pe adresa de e-mail: office@euroinsol.eu.

Persoanele interesate pot obtine informatii suplimentare la telefoanele: 021/3354509 si 0724.232.957.