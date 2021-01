Afla cum iluminarea ampla te poate ajuta in mentinerea fermei in siguranta

In ceea ce priveste proprietatea personala, fermierii si proprietarii de terenuri rurale au multe in joc. De la sume impresionante investite in echipamente, vehicule si animale, la proprietati personale mai putin vizibile, cum ar fi software-ul computerului, inregistrarile financiare, lucrurile personale si chiar identitatea. Aceste lucruri pot deveni usor susceptibile la furt sau dezastru natural, tocmai din acest motiv trebuie aplicate cateva masuri de siguranta.

Cum iti poti mentine siguranta in ferma ta?

Instalati o camera

In perioada contemporana, trebuie sa incepeti sa imbratisati tehnologia si sa o integrati in viata de zi cu zi. Camerele digitale si sistemele de supraveghere sunt acum mai accesibile si pot fi gestionate de pe mai multe dispozitive. O imagine sau chiar un videoclip cu activitate suspecta, sunt dovezi valoroase. Asezati camerele intr-un loc ascuns si configurati-le astfel incat sa capteze unghiul dorit.

Luati in considerare cumpararea unei camere care poate detecta miscarea, ceea ce va economisi timpul de inregistrare si cantitatea de videoclipuri pe care trebuie sa le examinati daca exista vreun incident.

Folositi o iluminare ampla

Unul dintre cele mai simple lucruri pe care le puteti face, este sa instalati si sa mentineti o iluminare buna. Acestea sunt detectatoare de miscare si pot face o mare diferenta, dar asigurati-va ca senzorii functioneaza corect.

Postati semne de avertizare

Daca doriti sa restrictionati accesul la proprietate, asigurati-va ca un indicator este montat intr-un mod foarte vizibil. Eforturile de semnalizare ar trebui sa includa elemente vizibile despre vanatoare, intrare, biosecuritate si caini periculosi. De asemenea, daca intentionati sa montati garduri electrice pentru animale la ferma, asigurati o vizibilitate corecta pentru a evita un accident. Acest lucru este esential, mai ales daca cineva alege sa ignore avertismentul.

Protejati-va computerul

In plus fata de bunurile personale corporale, aveti, de asemenea, evidenta fermei si datele financiare de protejat. Nu uitati sa pastrati parolele intr-un loc sigur, iar atunci cand pierdeti un angajat – chiar si unul bun – luati in considerare schimbarea parolelor pe care angajatul le poate cunoaste. De asemenea, doriti sa va protejati computerele cu cea mai recenta protectie antivirus si sa evitati orice risc evident de securitate.

Raportati si inregistrati activitati suspecte

Daca vedeti ceva care nu arata bine, anuntati pe cineva. Nu ar putea fi deloc nimic sau ar putea fi un avantaj valoros care ajuta la prevenirea problemelor viitoare.

Instruire in materie de siguranta

In cele din urma, luati in considerare certificarea CPR si cunoasteti primul ajutor de baza. Desi sperati sa nu aveti nevoie niciodata de aceste abilitati, acestea sunt de nepretuit in caz de urgenta. Nu stiti niciodata cand un membru al familiei sau un angajat ar putea suferi un atac de cord, sa se inece sau sa sufere o vatamare la care poti participa inainte de sosirea ajutorului.

Asigurati perimetrul

Gospodaria ar trebui sa fie asigurata atat in interior, cat si in exterior. O atentie deosebita ar trebui acordata pasajelor si usilor, ceea ce duce la dormitoare. Cainii, atat in interior, cat si in exterior, se pot dovedi, de asemenea, un factor de descurajare eficient. Incercati sa va inconjurati ferma cat mai natural posibil pentru a crea rute limitate de evadare. Ceea ce ar putea oferi timp anterior in timpul jafurilor si sa va ajute sa prindeti hoti. In plus, aceste garduri pot fi conectate la un sistem de alarma sau pot fi facute gard electric in anumite parti vulnerabile ale fermei, cum ar fi intrarile.

In concluzie, pentru o buna functionare a activitatii la ferma, trebuie luata in considerare o iluminare potrivita cu toate elementele adjuvante. Aceasta poate face diferenta intre o recolta productiva si una slaba, iar uneori, chiar intre viata si moarte!

Sursa foto: Shutterstock.com