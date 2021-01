Afla ce produse sunt utile dintr-un magazin de birotica si papetarie

Activitatile unei societati sunt puse in miscare si cu ajutorul produselor de birotica si papetarie, chiar daca asta nu se vede de cele mai multe ori, ocupa o pondere importanta, atat in achizitia lor cat si in gradul de implicare pe care il au produsele pentru angajati, iar acestea ii ajuta de cele mai multe ori sa isi duca sarcinile la bun sfarsit sau sa le simplifice operatiunile pe care trebuie sa le faca zilnic.

In functie de dimensiunile companiilor specificul consumabilelor se schimba, iar in majoritatea cel mai folosit produs este hartia pentru copiator, aceasta este suportul esential pentru tiparirea facturilor, a documentelor contabile, a contractelor cu partenerii, clienti sau furnizori, fiind utilizata in gramajul standard de 80 grame/mp pentru un print de calitate ce se preteaza pentru acte oficiale ce trebuiesc inmanate tertilor.

Din stocul magazinelor de profil de birotica si papetarie in Bucuresti sau in tara puteti opta pentru o multitudine de produse, astfel preturile produselor difera foarte mult in functie de cantitate si calitate acestora, poti alege cutii intregi pentru a obtine cel mai mic pret sau mai multe bucati din acelasi model. Ceea ce este cel mai important, din acelasi loc poti achizitiona atat necesarul pentru birou, cat si articolele pentru gestionarea depozitului, pentru pregatirea si expedierea marfurilor.

Pentru a tine mereu in ordine documentele puteti opta pentru biblioraftu rile din plastic colorate sau cele marmorate din carton, acestea pot stoca o cantitate semnificativa de foi la care puteti umbla ori de cate ori aveti nevoie, avand un mecanism fiabil ce este rezistent la multe desfaceri. Acestea sunt fabricate din carton si acoperite cu folie color la exterior in cazul celor din plastic, prezinta pe exterior un buzunar pentru etichete interschimbabile ce permit scrierea din interior foarte usor, iar in cazul in care doriti sa puneti alt continut, doar schimbati eticheta si o insemnati corespunzator.

Configurarea produselor de birotica si papetarie se poate face in functie de necesitati, astfel biblioraftul se poate gasii in format A5, A4 sau A3, permit arhivarea acestora pe o perioada lunga de timp in conditii optime de siguranta, daca sunt depozitate in locuri ferite de razele puternice de lumina sau temperaturi extreme.

Trebuie sa ai pregatita o camera in firma, sau cel putin un dulap pentru depozitarea actelor contabile, mai ales ca legislatia in viguare indica o pastrare de cel putin zece ani a acestora, deci produsele de papetarie sunt esentiale pentru acest lucru, de aici poti alege si cutii de arhivare pentru documente, alonje sau dosare de plastic pentru pastrarea acestora.

Gestionarea corespondentei este esentiala, deoarece mesajele trebuie sa ajunga la persoanele corespondente in cel mai rapid mod, pentru a eficientiza acest aspect majoritatea companiilor apeleaza la plicuri pentru corespondenta, acestea au diverse formaturi adaptabile nevoilor pe care le au, cele mai uzuale sunt cele DL, C7 acestea se folosesc adesea pentru trimiterea facturilor, impaturite in trei.

Pentru expedieri mai voluminoase de oferte comerciale si cataloage exista plicurile cu burduf, acestea pornesc de la 2 pana la 15 cm, iar dimensiunile cele mai populare ce sunt pe rafturile raioanelor de birotica si papetarie sunt 149×210 mm si 210×297 mm, trebuie tinut cont ca, dimensiunile afisate sunt cele interioare. Materialele din care sunt confectionate sunt in mare parte reciclabile, iar produsele finale au culoarea alba sau maro kraft, pe partea interioara prezinta inscriptii sau printuri, acesta este un nivel de securitate elaborat pentru a proteja elementele interne de ochii curiosilor.

Atunci cand primiti plicuri este util daca in birou aveti agatat pe perete sau pe masa un suport pentru corespondenta, aici puteti pune si selecta in functie de departamente mesajele ce au venit pe parcursul zilei sau a unei saptamani incarcate, ba mai mult puteti cumpara si un cutit pentru desfacerea plicurilor intr-un mod profesionist.

Chiar daca lucrati de acasa puteti sa va remodelati spatiu din camera sau chiar sa amenajati un loc special sa fie cat mai asemanatoar cu cel din biroul dumneavoastra, este foarte important sa aveti liniste atunci cand lucrati si toate materialele necesare la indemana, agende pentru notarea discutiilor cu clientii si colaboratorii, pixuri sau notite autoadezive si alte elemente de papetarie ce va ajuta sa va reamintiti pasaje importante sau sarcini ce trebuie sa le indepliniti pana la sfarsitul zilei. Recomandat este sa ai o masa de lucru separata fata de alte suprafete pe care le folosesti in alte scopuri, astfel lucrurile personale nu se vor amesteca cu cele profesionale, astfel sedintele online vor decurge in cel mai bun mod, fara a intampina evenimente neplacute.

Pe langa toate aceste articole de papetarie sau birotica pentru munca exclusiva la birou gasiti si produse esentiale pentru a gestiona depozitul de marfa, aici cele mai folosite sunt foliile stretch si benzile adezive, iar pentru etichetare se pot utiliza autocolante pretaiate ce permit printarea si inscriptionarea cu coduri de bare sau preturi.

Benzile de lipire se folosesc foarte des pentru a securiza cutiile, mai ales atunci cand sunt expediate prin firmele de curierat, acestea sunt de mai multe tipuri si pot avea atat dimensiuni diferite, cat si adezivi de prindere de calitate mai buna sau mai slaba. Pentru a opta pentru cea mai buna varianta, trebuie sa stiti, chiar daca aveti de ales intre una transparenta sau maro, ambele sunt concepute din aceleasi materiale si au adezivi pe baza de solvent, in cazul celor de calitate foarte buna, fie acril, ambele trebuie sa adere cu succes la majoritatea suprafetelor, precum cartonul, sticla sau metalul, daca sunt utilizate conform criteriilor de baza.

Asemenea si folia fie ea transparenta sau neagra se foloseste adesea pentru a tine marfurile impreunate, aceasta are o elasticitate si flexibilitate destul de mare, pe langa aceasta intrebuintare, in cazuri diferite se mai pune pentru a proteja diversele obiecte, atat de socurile manipularii, cat si de umezeala ce poate patrunde prin cutii si poate deteriora continutul acestora.